«Приводит к тяжелой дыхательной недостаточности». Что известно о вспышке метапневмовируса в России и какие у него симптомы

В первую очередь метапневмовирус поражает детей в возрасте до трех лет и пожилых людей старше 65 лет Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В России начал распространяться метапневмовирус, который пришел из Китая. Медики зафиксировали вспышки заболевания уже в трех регионах: Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай, сообщил Telegram-канал Shot.

Позднее в Минздраве России заявили, что заболеваемость метапневмовирусом на территории РФ остается низкой: за неделю его доля среди ОРВИ составила всего 0,3%. В основном же все вокруг болеют гриппом и риновирусом.

Метапневмовирус наиболее опасен для детей и пожилых — он поражает органы дыхания и может привести к удушью. MSK1.RU собрал всё, что известно о вспышке и симптомах болезни.

Давно известен

Метапневмовирус — это «генетический брат» более известного респираторно-синцитиального вируса (RSV), они относятся к одному семейству. Впервые эту инфекцию выделили в Нидерландах в 2001 году, но она циркулировала в популяции и раньше.

— Когда его выделили, посмотрели в образцах сыворотки, которые брали еще с 1958 года, то обнаружили, что следы этого вируса циркулировали у многих людей. Он достаточно давно уже циркулирует по всему земному шару, — объяснял MSK1.RU вирусолог Виктор Зуев.

Вспышка нового метапневмовируса человека произошла в начале года в Китае. Очень скоро заболеваемость инфекцией резко увеличилась и в Казахстане — там зарегистрировали более 30 случаев заражения.

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Как правило, заболеваемость метапневмовирусом растет с ноября по конец зимы и в мае. Это два эпидемических сезона ОРВИ. И в целом инфекция ничем не отличается от других респираторных вирусов.

— Метапневмовирус — один из возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) у детей. Он не отличается по своей патогенности в сравнении с другими патовирусами, вызывающими ОРВИ. Таким образом, несмотря на то, что он имеет свою структуру и дает свой уникальный иммунитет, он не является для нас чем-то новым и опасным, — рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов.

Не опаснее гриппа, но может привести к удушью

В первую очередь метапневмовирус поражает детей в возрасте до трех лет, пожилых людей старше 65 лет, людей с ослабленным иммунитетом, отметила инфекционист Елена Мескина. Люди других возрастов тоже болеют этой инфекцией, но протекает она намного легче.

Среди основных симптомов — насморк, кашель и повышенная температура. Метапневмовирус очень редко приводит к летальному исходу или требует госпитализации, даже вызывает меньше проблем по сравнению с гриппом. Но осложнения у инфекции тоже бывают.

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











— Основные проявления — это бронхит с обструкцией, когда просвет бронхов сужен и возникает одышка, бронхиолит, который наиболее опасен для детей первых месяцев жизни. Фактически происходит закупорка самых-самых мелких бронхов, которые соединены с альвеолами, что приводит к тяжелой дыхательной недостаточности — ребенку не хватает кислорода, — рассказала MSK1.RU врач.

Еще один начальный симптом вируса у младенцев — апноэ (прекращение легочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. — Прим. ред.). Если не лечить инфекцию, она может привести к приступам удушья, подчеркнул заведующий кафедрой госпитальной терапии ИМД Пироговского университета, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Александр Чучалин.

Пропишут микстуру от кашля и насыщение кислородом

Специфического лечения метапневмовируса не существует. Обычно заболевшим прописывают антибиотики, капли в нос, микстуру от кашля и прочие средства, говорят врачи.

— Если есть предрасположенность к более тяжелому течению, врач будет рекомендовать контроль насыщения крови кислородом. Мы все со времен пандемии ковида помним, что существуют пульсоксиметры, вполне доступные для домашнего применения. В случае если какие-то параметры будут выходить за «красные флаги», такой ребенок будет осмотрен, а лечение будет проведено как на дому, так и в амбулаторных условиях, — объяснил Иван Коновалов.

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Стоит соблюдать осторожность людям, у которых есть маленькие дети или пожилые родственники. Им лучше носить защитную маску, чаще мыть руки и не посещать места скопления людей.

— Особенно если дети имеют пороки сердца, а люди 65+ — заболевания сердца, легких, например бронхиальную астму. Этот вирус может вызвать обострение бронхиальной астмы, — уточнила инфекционист Елена Мескина.

Если же человек заразился, нужно максимально изолировать себя от пациентов высокого риска. Помогут и все те меры, которые мы применяли во времена пандемии COVID-19.

Будет ли эпидемия: ответ специалистов

По словам главного внештатного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням, профессора Владимира Чуланова, заболеваемость метапневмовирусом в России остается низкой.

— По данным за 7-ю неделю 2025 года доля метапневмовируса в структуре возбудителей ОРВИ составляла лишь 0,3%, что в 9 раз ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом доля вирусов гриппа в структуре возбудителей ОРВИ составляет 17,3%, что на 3,6% выше по сравнению с 6-й неделей 2025 года, — рассказал он.

То же сообщает Роспотребнадзор. По данным ведомства, ситуация по метапневмовирусной инфекции остается стабильной.

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











— В зимний период наблюдается сезонный рост числа случаев заболеваний, вызванных ОРВИ. Это связано с повышенной влажностью и низкими температурами, которые способствуют их распространению, — успокоили в Роспотребнадзоре.

Переживать из-за вспышки заболевания не стоит, говорят врачи. У человечества уже есть иммунитет против метапневмовируса, поэтому многие болеют им в легкой форме.