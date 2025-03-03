Мужчинам лучше не злоупотреблять: продукты, которые снижают уровень тестостерона

Эксперт рассказал, как именно фастфуд в больших количествах вредит мужскому организму Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Тестостерон — главный мужской гормон. Он определяет либидо и сексуальную функцию, участвует в обменных процессах, поддерживает плотность костей и мышечную массу, а порой и влияет на характер мужчины. Уровень тестостерона напрямую зависит от возраста, генетики и образа жизни. Не менее важную роль играет питание.

Какие продукты могут снижать уровень тестостерона? Об этом нашим коллегам из «Доктора Питера» рассказал ведущий уролог-андролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дмитрий Журавский.

Бургеры, картошка фри, пицца и прочий фастфуд

Фастфуд часто становится альтернативой здоровому питанию для тех, кому вечно не хватает времени на готовку. «Быстрая еда» зачастую перенасыщена солью и трансжирами, которые помогают продлить срок годности продукта, улучшить его вкус и текстуру.

Проблема в том, что искусственные жиры буквально блокируют выработку тестостерона, а при длительном употреблении оказывают негативное влияние на потенцию и либидо мужчины. По данным исследования австралийских ученых, после обеда из фастфуда уровень тестостерона в крови в среднем падает сразу на 25%. При этом выработка гормона остается пониженной в течение последующих четырех часов.

Кроме того, злоупотребление фастфудом рано или поздно неминуемо приводит к набору лишнего веса и ожирению. Это важный момент, так как избыток жировой ткани сам по себе может уменьшать уровень мужских половых гормонов.

Алкоголь

Пиво уверенно претендует на статус главного врага тестостерона. Всё дело в том, что пенный напиток содержит хмель — источник фитоэстрогенов. Эти растительные аналоги женских половых гормонов способны угнетать производство тестостерона, снижать половое влечение и даже провоцировать ожирение по женскому типу.

При чрезмерном потреблении пива мужчина может столкнуться с жировыми отложениями на бедрах и боках и даже с гинекомастией — увеличением грудных желез. Прочие алкогольные напитки также сложно назвать полезными для мужчины. Систематическое злоупотребление спиртным опасно повреждением клеток яичек и угасанием сперматогенеза — развития сперматозоидов.

Сахар, сладости, газировка

Переизбыток сладкого в рационе не только приводит к ожирению, но и является частой причиной гормонального дисбаланса. Сладости, выпечка, сладкие напитки провоцируют резкий подъем инсулина в крови, который сопровождается одновременным понижением тестостерона. У здорового мужчины эффект таких «гормональных качелей» будет временным.

Однако при постоянном переизбытке сахара в рационе у мужчины может развиться инсулинорезистентность — низкая чувствительность тканей к инсулину, когда уровень гормона остается стабильно высоким. В этом случае снижение тестостерона уже рискует стать устойчивым.

Колбаса и сосиски

Колбаса, сосиски и разнообразные копчености относятся к продуктам глубокой переработки. При их производстве используется большое количество соли, консервантов и трансжиров, которые вредны и для гормонального баланса, и для организма в целом.

Кофе в больших количествах

Кофе — 3–4 чашки в день, а от выпечки лучше отказаться Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Влияние кофеина на уровень тестостерона сильно зависит от объемов его потребления. Небольшие дозы напитка могут временно увеличивать концентрацию гормона. Именно поэтому спортсмены могут использовать кофеинсодержащие напитки перед тренировкой для улучшения выносливости. Однако положительный эффект возможен только тогда, когда мужчина не превышает допустимую норму кофе — 400 мг кофеина, или 3–4 чашки. Регулярное потребление больших доз напитка способно привести к постоянному повышению гормона кортизола. Он подавляет синтез тестостерона и негативно влияет на репродуктивную функцию мужчины.

Мята и соя: спорные продукты

Помимо очевидно вредных продуктов, есть те, которые пользуются неоднозначной репутацией. Прежде всего это соя и соевые продукты, которые часто относят к убийцам тестостерона из-за содержащихся в них фитоэстрогенов.

Действительно, у мужчин из азиатских стран с традиционно высоким уровнем потребления соевых продуктов уровень тестостерона в среднем ниже по сравнению с представителями других наций. Однако ключевое значение здесь скорее имеет тот факт, что соя входит в повседневный рацион жителей Азии буквально с самого детства. Остальным опасаться точно не стоит. По данным исследований, даже регулярный прием добавок с соей никак не влияет на уровень мужских половых гормонов. По крайней мере, если не питаться исключительно соевым мясом и тофу.

То же самое касается и мяты — еще одного продукта с фитоэстрогенами. Она обладает способностью понижать тестостерон, но при этом большая часть исследований на этот счет проводилась на животных. Мужчинам же для достижения негативного эффекта нужно ежедневно есть мяту буквально пучками или выпивать по нескольку литров мятного чая. Сценарий маловероятный.

Ранее мы рассказывали, как влияет на организм так называемая диета хищников, популярная сейчас в Сети. Состоит она из мяса и субпродуктов. В таком рационе много белка и жира, а вот углеводы почти отсутствуют. Приверженцы такого типа питания записывают ролики, рассказывают о его преимуществах и о том, что стали лучше себя чувствовать. При этом врачи с ними не согласны и предупреждают о негативных последствиях.

Питание, в котором много мяса и мясных продуктов, приводит к большой нагрузке на печень и почки. Например, увеличивается риск образования камней, повышается уровень холестерина и интенсивность развития атеросклеротических процессов.