Только для космонавтов и молодых родителей: блогеры продвигают необычный режим сна — без дисциплины он опасен

Самый здоровый сон — 7–9 часов в течение ночи Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Блогеры из числа биохакеров и консультантов по повышению продуктивности стали активно продвигать идею дробного сна. В сети можно встретить утверждения, что полифазный сон практиковали такие известные гении своих эпох как Леонардо да Винчи и Никола Тесла — впрочем, доказательств тому нет. О том, чем опасен дробный сон и кому он все же подходит, NGS.RU рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская.

Существует целая теория о четырех режимах полифазного сна. Первый предполагает сокращение ночного сна с 7–9 часов до 5–6, а восполнять недостаток отдыха предлагается во время непродолжительной сиесты днем. Второй режим — это значительное сокращение ночного сна (до 2–3 часов) и увеличение количества коротких «пересыпов» в течение дня до трёх. По третьему можно спать по полчаса четыре раза в сутки через равные промежутки времени. Четвертый режим — он даже называется «сверхчеловек» — предлагает спать шесть раз в день по 20 минут.

При желании в сети можно найти дневники тех, кто экспериментировал с этими режимами. Главное, что сразу нужно о знать об этих людях — все они вернулись к монофазному сну.

О сне с точки зрения науки

Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская напомнила, что засыпание и пробуждение у человека связаны с гормональными циклами.

— Основной гормон, регулирующий сон — мелатонин — вырабатывается эпифизом в темное время суток. Его уровень достигает пика ночью, а с рассветом начинает снижаться, подготавливая организм к пробуждению. На свету активизируется выработка кортизола, который достигает максимальной концентрации утром. Этот гормон способствует бодрствованию, повышает уровень энергии и помогает организму начать активный день. Для человека естественно спать ночью и бодрствовать днем, — пояснила врач.

Сон человека цикличен. За ночь мы пять–шесть раз переживаем один и тот же цикл средней продолжительностью 90–110 минут: он начинается с фазы медленного сна, которая позволяет нашему телу восстановиться, а завершается фазой быстрого сна, которая разгружает мозг. Именно в фазе быстрого сна происходит обработка информации, консолидация памяти и эмоциональная разгрузка.

— Если человек спит фрагментарно, эти процессы нарушаются, что может приводить к сбоям в работе нервной и эндокринной системы, — предупредила врач. — Может повышаться риск ожирения, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушаться когнитивные функции. Человек может хуже концентрироваться на работе, острее реагировать на стрессовые ситуации. Поэтому рассматривать полифазный сон как лайфхак для увеличения продуктивности для всех и каждого смысла нет.

Когда дробный сон все-таки работает

Дробный сон предполагает, что часы сна, которых не хватило ночью, можно «доспать» днем Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











При некоторых жизненных обстоятельствах человеку все-таки приходится прибегнуть к полифазному сну. Обычно это связано с профессиональной деятельностью или необходимостью ухода за кем-либо. Это актуально, например, для работников ночных смен, военных, пилотов, космонавтов и молодых родителей.

— Однако тут нужно понимать, что адаптация к дробному сну требует строгой дисциплины. В этом случае важно соблюдать жесткий режим, чтобы организм мог подстроиться под него. Не стоит чересчур отсыпаться в выходные или в свободное от дежурства время: графика стоит придерживаться постоянно, — подчеркнула Екатерина Демьяновская. — В этом случае организм постепенно начинает адаптироваться к новому режиму и со временем может научиться эффективно восстанавливаться даже за короткие промежутки сна.

Если отказаться от строгого соблюдения режима, это приведет к хроническому недосыпу и когнитивным нарушениям, дисбалансу гормонов, повышенному риску развития хронических заболеваний.