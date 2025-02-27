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Здоровье эксперт Только для космонавтов и молодых родителей: блогеры продвигают необычный режим сна — без дисциплины он опасен

Только для космонавтов и молодых родителей: блогеры продвигают необычный режим сна — без дисциплины он опасен

Специалист рассказала об опасности дробления сна

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Самый здоровый сон&nbsp;— 7–9 часов в течение ночи | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаСамый здоровый сон&nbsp;— 7–9 часов в течение ночи | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Самый здоровый сон — 7–9 часов в течение ночи

Источник:

Блогеры из числа биохакеров и консультантов по повышению продуктивности стали активно продвигать идею дробного сна. В сети можно встретить утверждения, что полифазный сон практиковали такие известные гении своих эпох как Леонардо да Винчи и Никола Тесла — впрочем, доказательств тому нет. О том, чем опасен дробный сон и кому он все же подходит, NGS.RU рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская.

Существует целая теория о четырех режимах полифазного сна. Первый предполагает сокращение ночного сна с 7–9 часов до 5–6, а восполнять недостаток отдыха предлагается во время непродолжительной сиесты днем. Второй режим — это значительное сокращение ночного сна (до 2–3 часов) и увеличение количества коротких «пересыпов» в течение дня до трёх. По третьему можно спать по полчаса четыре раза в сутки через равные промежутки времени. Четвертый режим — он даже называется «сверхчеловек» — предлагает спать шесть раз в день по 20 минут.

При желании в сети можно найти дневники тех, кто экспериментировал с этими режимами. Главное, что сразу нужно о знать об этих людях — все они вернулись к монофазному сну.

О сне с точки зрения науки

Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская напомнила, что засыпание и пробуждение у человека связаны с гормональными циклами.

— Основной гормон, регулирующий сон — мелатонин — вырабатывается эпифизом в темное время суток. Его уровень достигает пика ночью, а с рассветом начинает снижаться, подготавливая организм к пробуждению. На свету активизируется выработка кортизола, который достигает максимальной концентрации утром. Этот гормон способствует бодрствованию, повышает уровень энергии и помогает организму начать активный день. Для человека естественно спать ночью и бодрствовать днем, — пояснила врач.

Сон человека цикличен. За ночь мы пять–шесть раз переживаем один и тот же цикл средней продолжительностью 90–110 минут: он начинается с фазы медленного сна, которая позволяет нашему телу восстановиться, а завершается фазой быстрого сна, которая разгружает мозг. Именно в фазе быстрого сна происходит обработка информации, консолидация памяти и эмоциональная разгрузка.

— Если человек спит фрагментарно, эти процессы нарушаются, что может приводить к сбоям в работе нервной и эндокринной системы, — предупредила врач. — Может повышаться риск ожирения, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушаться когнитивные функции. Человек может хуже концентрироваться на работе, острее реагировать на стрессовые ситуации. Поэтому рассматривать полифазный сон как лайфхак для увеличения продуктивности для всех и каждого смысла нет.

Когда дробный сон все-таки работает

Дробный сон предполагает, что часы сна, которых не хватило ночью, можно «доспать» днем | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUДробный сон предполагает, что часы сна, которых не хватило ночью, можно «доспать» днем | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Дробный сон предполагает, что часы сна, которых не хватило ночью, можно «доспать» днем

Источник:

При некоторых жизненных обстоятельствах человеку все-таки приходится прибегнуть к полифазному сну. Обычно это связано с профессиональной деятельностью или необходимостью ухода за кем-либо. Это актуально, например, для работников ночных смен, военных, пилотов, космонавтов и молодых родителей.

— Однако тут нужно понимать, что адаптация к дробному сну требует строгой дисциплины. В этом случае важно соблюдать жесткий режим, чтобы организм мог подстроиться под него. Не стоит чересчур отсыпаться в выходные или в свободное от дежурства время: графика стоит придерживаться постоянно, — подчеркнула Екатерина Демьяновская. — В этом случае организм постепенно начинает адаптироваться к новому режиму и со временем может научиться эффективно восстанавливаться даже за короткие промежутки сна.

Если отказаться от строгого соблюдения режима, это приведет к хроническому недосыпу и когнитивным нарушениям, дисбалансу гормонов, повышенному риску развития хронических заболеваний.

Из всех режимов наиболее щадящим врач считает режим двухфазного сна, когда основной сон ночью (5–6 часов) дополняется коротким дневным отдыхом (в идеале не 30, а 90 минут, чтобы не прерывать хотя бы один цикл сна). Эксперт отметила, что в некоторых случаях при соблюдении дисциплины такой режим действительно может улучшать когнитивные функции.

ПО ТЕМЕ
Сон Невролог Здоровье Режим дня Мелатонин
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