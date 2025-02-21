НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

0 м/c,

 767мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,17
EUR 92,02
Закрытие магазинов «Светофор»
Выпала с 7-го этажа
Полеты из Ярославля в Пермь
Апартаменты за 400 тысяч
Плюсы и минусы легкого метро
Масштабная стройка
Опустевший ТЦ
Красотки с конкурса красоты
Закрыли больницу
Как отдохнуть зимой по-русски
Здоровье В ярославских поликлиниках восстановили запись к врачам

В ярославских поликлиниках восстановили запись к врачам

Об этом сообщили в Минцифры

188
2 комментария
В Ярославской области вернулась возможность дистанционно записаться к врачам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области вернулась возможность дистанционно записаться к врачам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области вернулась возможность дистанционно записаться к врачам

Источник:

В ярославских поликлиниках восстановили запись к врачам. Об этом 21 февраля сообщили в Министерстве цифрового развития региона.

— Все медучреждения региона успешно подключены к единой информационной системе в полном объеме. Расписание работы врачей заполнено и работает в штатном режиме. Возобновлена запись к специалистам через единую электронную регистратуру по номеру 122. Также на прием можно записаться через сайт «Интермед76», портал «Госуслуги» и через единую электронную регистратуру по номеру 122, — отметил министр цифрового развития Ярославской области Артем Глахенгаузен.

В министерстве добавили, что продолжают мониторить ситуацию и готовы оперативно реагировать на возникающие сбои.

Напомним, в конце прошлой недели ярославцы массово начали жаловаться на невозможность записаться к врачу через «Госуслуги» и сайт «Интермед76». Позже перестала работать и служба 122. Власти объяснили, что причиной сбоя стал переход на новую единую информационную систему.

ПО ТЕМЕ
Медицина Здоровье Запись к врачу
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
4 минуты
😹😹😹
Гость
1 минута
Не работает сайт "Мединфо" , где было удобное расписание к врачам . Сайт "Интемет 76" создавали криворукие горе-специалисты , ну почему же так всё бестолково сделано ???
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Дикпики, извращенцы и женатики — что поджидает россиянок на сайтах знакомств. Откровенная колонка
Надежда Орлова
Мнение
Продолжение культового фильма совсем не получилось? Честный отзыв на премьеру «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Врач рассказала, как нас обманывают в клиниках — откровенная колонка
Алла Ю.
Мнение
Заставляли раздеваться и ставили в угол: что происходит за закрытыми дверями маркетплейса — рассказ работника склада
Артем
Мнение
«Я не должна выслушивать крики и оскорбления». Колонка специалиста, которая работает в техподдержке 18 лет
Виталина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление