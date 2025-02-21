В Ярославской области вернулась возможность дистанционно записаться к врачам Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В ярославских поликлиниках восстановили запись к врачам. Об этом 21 февраля сообщили в Министерстве цифрового развития региона.

— Все медучреждения региона успешно подключены к единой информационной системе в полном объеме. Расписание работы врачей заполнено и работает в штатном режиме. Возобновлена запись к специалистам через единую электронную регистратуру по номеру 122. Также на прием можно записаться через сайт «Интермед76», портал «Госуслуги» и через единую электронную регистратуру по номеру 122, — отметил министр цифрового развития Ярославской области Артем Глахенгаузен.

В министерстве добавили, что продолжают мониторить ситуацию и готовы оперативно реагировать на возникающие сбои.