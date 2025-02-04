Не перебарщивайте! Гастроэнтеролог рассказал, какие таблетки портят желудок

Если при любом дискомфорте вы пьете обезболивающий препарат — есть риск испортить желудок. Прочтите объяснение гастроэнтеролога Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Заболела спина, ноет зуб, защемило шею — ищем таблетку обезбола. Узнали себя? А это, между прочим, опасно. Те, кто при любом дискомфорте пьют обезболивающие таблетки, вредят себе дважды: они «сажают» желудок и упускают развитие заболевания.

Наши коллеги из E1.RU рассказывают о проблеме, с которой пациенты всё чаще приходят к врачам — это повреждение слизистой оболочки желудка из-за регулярного приема обезболивающих. У этой болезни даже есть свое название: «НПВП-ассоциированная гастропатия».

Гастропатия — группа различных заболеваний желудка, характеризующихся повреждением его слизистой оболочки. НПВП — это нестероидные противовоспалительные препараты.

Сначала болезнь никак себя не проявляет, но позже появляются боль в животе, тошнота, вздутие. В материале E1.RU врач рассказал, какие обезболивающие относительно безобидны, как таблетки вредят вашему желудку и как этого вреда избежать.

Сайяр Абдулхаков — гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой внутренних болезней Института фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета.

— Проблема крайне актуальна. Есть много заболеваний, при которых мы просто не можем обойтись без НПВП, и в этих случаях препарат назначает врач, — рассказал гастроэнтеролог. — Это ситуации, когда пациента беспокоят боли в спине и боли, связанные с воспалением суставов. Кроме этого, многие пациенты принимают обезболивающие препараты сами, без назначения врача, и количество таких людей растет.

Всё чаще у пациентов выявляют повреждения слизистой оболочки желудка из-за приема нестероидных противовоспалительных препаратов Источник: Дарья Пона / 74.RU











Сайяр Абдулхаков объяснил, что поражение желудка из-за обезболивающих препаратов трудно выявить, потому что пациент, принимающий их, не ощущает боли:

— В результате приема НПВП у человека формируются эрозии или язвы, он их не чувствует до тех пор, пока не разовьются осложнения, такие как перфорация или желудочно-кишечное кровотечение. Считается, что в случае НПВП-ассоциированных гастропатий каждая вторая язва сопровождается кровотечением.

Перфорация желудка — это острое состояние, которое сопровождается нарушением целостности всех слоев органа, образование отверстия в стенке части желудочно-кишечного тракта. Это угрожающее жизни осложнение ряда заболеваний, прежде всего язвы желудка. Летальность при этом достигает 17%.

Сейчас мы наблюдаем такую картину: классическая язвенная болезнь, связанная с бактерией Helicobacter pylori, диагностируется всё реже, а количество пациентов с язвами и эрозиями в результате приема НПВП растет. Сайяр Абдулхаков гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, доцент

Почему обезболы портят желудок

Наверное, у каждого взрослого в аптечке есть аспирин, анальгин, кетопрофен, кеторол, ибупрофен и другие хорошо известные обезболивающие. И ведь их годами пили вы и ваши близкие — с чего же вдруг тут говорят про их опасность? Гастроэнтеролог объяснил механизм действия нестероидных противовоспалительных препаратов.

— Он основан на блокировании фермента, который называется циклооксигеназа. Этот фермент отвечает не только за боль и воспалительный процесс, но и за выработку простагландинов — веществ, ответственных за продукцию защитной слизи в желудке и других отделах желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Человек, принимающий НПВП, получает противовоспалительный эффект от препарата, но одновременно с этим снижается выработка муцинов — компонента слизистого слоя на поверхности слизистых оболочек. Это приводит к повышению риска развития эрозий, язв и других повреждений слизистой оболочки ЖКТ, — пояснил врач.

Гастроэнтеролог назвал самые известные препараты этой группы — это диклофенак, ибупрофен и аспирин. При этом не имеет значения, в какой форме они принимаются — в виде таблеток, внутримышечных инъекций или ректальных свечей. Действующее вещество в любом случае всасывается в кровь, блокирует выработку циклооксигеназы и синтез простагландинов и, как следствие, образование защитной слизи. Менее опасным с точки зрения поражения слизистой оболочки ЖКТ можно считать использование НПВП в виде мазей.

Если врач назначил вам нестероидные противовоспалительные препараты, наверняка вам пропишут и таблетки для защиты желудка. Не игнорируйте этот совет Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Кто в группе риска

Главные факторы риска — это возраст старше 65 лет и наличие в анамнезе эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки. К факторам риска относят и совместный прием двух НПВП, а также НПВП и кортикостероидов.

Кортикостероиды — это большая группа химических веществ (гормонов), которые вырабатываются в организме человека, а также могут использоваться в качестве лекарственных препаратов, обладают выраженным противовоспалительным действием. Кортикостероиды используются для лечения таких состояний, как бронхиальная астма, ревматоидный артрит и другие.

— Есть, например, кардиологические пациенты, вынужденные принимать аспирин после операции, которые еще и используют НПВП по другим показаниям, например, в связи с болью в спине, — пояснил гастроэнтеролог. — Или ревматологические пациенты, которые вынуждены принимать глюкокортикостероиды параллельно с НПВП. Также в группу риска входят курильщики и пациенты, инфицированные бактерией Helicobacter pylori.

Повреждения слизистой оболочки желудка долго себя не проявляют. Делайте ЭГДС (эндоскопическое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки), чтобы наверняка знать, что с вашим здоровьем Источник: Дарья Пона / 74.RU











Как защитить желудок

Хорошо, если можно обойтись без таблеток, а если врач назначил обезболивающие — это значит, боль в желудке неминуема? Гастроэнтеролог рассказал, какие препараты безопаснее и как защитить организм.

— Существуют более современные селективные препараты циклооксигеназы второго типа (ЦОГ-2): мелоксикам, целекоксиб и другие. Они безопаснее, но для пациентов из групп риска разницы в повреждении слизистой оболочки и желудка практически не будет. Поэтому при назначении препаратов из группы НПВП врач всегда должен задуматься о необходимости защиты слизистой оболочки желудка, — сказал Сайяр Абдулхаков.

Гастроэнтеролог рассказал, что есть два способа защитить слизистую оболочку ЖКТ, если всё-таки нужно пить лекарства. Первый — принимать препараты, снижающие кислотность желудка, то есть препараты из группы ингибиторов протонной помпы (ИПП).

— Чем выше кислотность, тем сильнее НПВП повреждают слизистую оболочку желудка, — пояснил врач. — Ингибиторы протонной помпы снижают кислотность и делают прием нестероидных противовоспалительных препаратов менее опасным для слизистой оболочки.

Второй способ — усилить защитные свойства слизистой оболочки, принимая препараты-цитопротекторы, например, ребамипид. Он стимулирует выработку тех самых простагландинов — веществ, ответственных за продукцию защитной слизи в желудке и других отделах желудочно-кишечного тракта.

— Лучшее средство против всех болезней — профилактика. Поэтому любой пациент, принимающий НПВП, должен принимать препараты для защиты слизистой оболочки. Также очень важный компонент профилактики — эндоскопическое исследование (эзофагогастроскопия или ЭГДС). Я рекомендую проходить это исследование любому человеку в возрасте старше 40 лет. Только эта процедура помогает визуализировать то, что происходит со слизистой оболочкой желудка. Для пациентов из групп риска идеальным вариантом будет пройти ЭГДС до начала курса приема нестероидных противовоспалительных препаратов.

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