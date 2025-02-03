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Здоровье Удивительный эффект для мозга. Эксперты рассказали, как кофе влияет на риск развития деменции у людей за сорок

Удивительный эффект для мозга. Эксперты рассказали, как кофе влияет на риск развития деменции у людей за сорок

И как пить этот напиток, чтобы сохранить полезные свойства

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3 комментария
По мнению исследователей, те, кто пьет кофе с кофеином, реже страдают от болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и связанного с ними слабоумия | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПо мнению исследователей, те, кто пьет кофе с кофеином, реже страдают от болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и связанного с ними слабоумия | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

По мнению исследователей, те, кто пьет кофе с кофеином, реже страдают от болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и связанного с ними слабоумия

Источник:

Недавно кофеманы узнали хорошие новости: кофе реально продлевает жизнь и снижает риск смерти — правда, при условии, что вы пьете его в утренние часы. К такому выводу пришли ученые из США, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера».

Порадовать любителей кофе решили и исследователи из Китая. Они опубликовали статью о связи кофе и нейродегенеративных заболеваний, изучив за 9-летний период медкарты более 200 тысяч жителей Британии в возрасте от 40 до 69 лет. Они разделили всех участников эксперимента на пять групп. Оказалось, что те, кто пьет кофе с кофеином, реже страдают от болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и связанного с ними слабоумия.

Кофе и деменция

По сравнению с теми, кто вообще не пьет кофе, у любителей этого напитка на 34% меньше вероятность развития болезни Альцгеймера и связанных с ней заболеваний, на 37% — болезни Паркинсона и на 47% меньше вероятность умереть от нейродегенеративного заболевания.

Но есть один нюанс: чтобы кофе защитил вас от слабоумия, важно, чтобы он не был сладким и декофеинизированным. Исследователи полагают, что именно свойства кофеина дают такой удивительный эффект для мозга, а сахар как раз может его нивелировать. Но для точного ответа потребуются дополнительные исследования.

— Множественные механизмы указывают на потенциальную связь между употреблением несладких и кофеинсодержащих напитков и нейродегенеративными заболеваниями, — объясняют исследователи. Их работа опубликована в американском журнале Science Direct. — Добавление сахара или даже искусственных подсластителей в кофе может иметь вредные последствия, и к этому следует подходить осторожно.

Как избежать слабоумия

Причины развития процессов нейродегенерации — проще говоря, массового вымирания нейронов — пока точно неизвестны. Не существует и лекарства от таких заболеваний. А вот людей, страдающих от них, становится всё больше. Это связано еще и с тем, что растет продолжительность жизни. Люди, счастливо избежавшие рака, инфаркта или инсульта, рискуют попасть в объятия болезни Альцгеймера, Паркинсона или других нейродегенераций.

Именно поэтому так важно задумываться об их профилактике. Избежать деменции помогает одна самая простая привычка — заставлять свой мозг трудиться. Это значит — смотреть умные фильмы, читать умные книжки, решать сложные задачки (математические, на логику), решать кроссворды, изучать иностранные языки и учиться играть на музыкальных инструментах.

Ранее 81-летний американский невролог, который уже много десятилетий помогает пациентам с когнитивными проблемами, рассказал, какие важные правила и полезные упражнения применяет сам, чтобы сохранить свой ум острым, а память — идеальной.

— Чтение романов и в целом не научной, а художественной литературы хорошо помогает тренировать память, — считает профессор Ричард Рестак. — Вы продвигаетесь по сюжету, запоминая множество деталей, имена персонажей, их особенности, повороты в повествовании и так далее… Кстати, за годы работы я заметил, что люди, у которых начало развиваться слабоумие, часто перестают читать романы. Это один из ранних признаков деменции.

— Одна из лучших тренировок — запоминание деталей. Например, рассматривая картины, — продолжает невролог. — Моя любимая — «Западный мотель» Эдварда Хоппера. На ней нарисована женщина, которая сидит в залитой солнцем комнате гостиницы. Я внимательно изучаю все детали на картине, мысленно воспроизвожу их. А потом отвожу взгляд и описываю, что видел: часы на столике, лампа, чемоданы, туфельки на ножках женщины, цвета мебели… Так упражняться можно на любой картине.

Невролог говорит, что уже много лет каждый день отдыхает днем или спит — всего полчаса.

— Доказано, что дневной сон продолжительностью от 30 минут до полутора часов в период с 13 до 16 часов помогает лучше запоминать информацию и надолго, — отмечает врач. — Также дневной сон полезен, если вы плохо спите ночью. Это помогает сохранить здоровье мозга.

Другие полезные правила от невролога читайте в материале.

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Кофе Деменция Альцгеймер
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Комментарии
3
Гость
52 минуты
Шведы писали, что среди выпивающих пенсионеров в пансионах, деменция практически не встречается. т.к. мозг постоянно нагружен задачами "как обмануть санитаров и где бы достать алкоголь".
Гость
13 минут
А почему американцы, пьющие сорт кофе Американо, становятся глупее год от года? Сорт не тот?
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