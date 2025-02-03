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Здоровье истории У нее коричневый пояс по дзюдо — и шестеро детей. Рассказываем историю мамы, родившей тройню в 43 года

У нее коричневый пояс по дзюдо — и шестеро детей. Рассказываем историю мамы, родившей тройню в 43 года

Ольга поделилась с нами, как решилась на такой смелый шаг

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43-летняя Ольга Чувашлёва родила тройню в Екатеринбурге | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU 43-летняя Ольга Чувашлёва родила тройню в Екатеринбурге | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

43-летняя Ольга Чувашлёва родила тройню в Екатеринбурге

Источник:

Многодетная мама из Асбеста Свердловской области в 43 года родила тройню — двух девочек и мальчика. 21 января врачи екатеринбургского НИИ ОММ выполнили кесарево сечение. Теперь у Ольги Чувашлёвой шестеро детей (три дочки и три сына), крайне мало свободного времени и много счастья. Ольга рассказала нашим коллегам из E1.RU о своей большой семье.

Детей назвали Ясения, Демьян и Дарина. Когда родились, они весили 1990, 2320 и 2190 граммов. Кесарево было плановым, прошло без осложнений. Заместитель директора по педиатрической работе НИИ ОММ Александра Гаева рассказала, что малыши родились на 35-й неделе: дольше тройняшек вынашивать не рекомендуют, это опасно и для них, и для мамы.

До этого Ольга рожала трижды&nbsp;— дочери девятнадцать лет, сыновьям&nbsp;— тринадцать и девять. В 2023 году она поняла, что снова хочет малыша | Источник: Ольга ЧувашлёваДо этого Ольга рожала трижды&nbsp;— дочери девятнадцать лет, сыновьям&nbsp;— тринадцать и девять. В 2023 году она поняла, что снова хочет малыша | Источник: Ольга Чувашлёва

До этого Ольга рожала трижды — дочери девятнадцать лет, сыновьям — тринадцать и девять. В 2023 году она поняла, что снова хочет малыша

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— Дети родились с очень хорошим весом, они прекрасно вели себя в первые сутки, все молодцы, — рассказала Александра Гаева. — Но малыши всё равно считаются недоношенными, нужно время для наблюдения и набора веса, поэтому мама с детьми какое-то время еще будет здесь. Потом они будут возвращаться к нам примерно раз в полгода до шести лет, в отделение нейрореабилитации. Всё будет зависеть от того, как они будут развиваться.

Малыши развивались каждый в своей плаценте, то есть три яйцеклетки оплодотворились тремя сперматозоидами, у них было полноценное питание — это самое благоприятное обстоятельство для вынашивания детей. Рождение тройни естественным путем (не по ЭКО) — очень редкая ситуация. По статистике ВОЗ, двойня рождается лишь у одной из 80 беременных, а тройня — у одной из 8 тысяч.

Еще до последней беременности Ольга говорила, что готова и к тройне. А 21 января на свет появились Ясения, Демьян и Дарина

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«Зарекалась приходить в роддом»

Беременность тройней была очень желанной. Ольга много лет хотела двойню и даже как-то обмолвилась: «Да пусть будет хоть тройня!» Небесная канцелярия запрос приняла. Дети — это большая ответственность и много забот, но мама рассказывает о своей многодетной жизни удивительно легко. Ну да, каждому нужно внимание, ну да, нужно много готовить и убираться, водить в секции и делать уроки — ну и что?

Первого ребенка Ольга родила в 24 года. Тогда пришлось завязать с профессиональным спортом: с юности она занималась боевыми искусствами — дзюдо и самбо. У нее много побед и коричневый пояс — Ольга становилась кандидатом в мастера спорта. Поэтому и первую дочь назвала Викторией — это имя богини победы в римской мифологии.

— До 24 лет я по соревнованиям ездила, — вспоминает Ольга. — Когда забеременела Викой, выбрала семью, ушла из спорта. И получилось, что меня выбило из жизни сразу. Очень сложно было переключиться. После рождения Вики я говорила себе: больше не буду рожать. Потом захотела сына, родила Ярослава, сейчас ему тринадцать. После него тоже зарекалась приходить в роддом. А потом появилось громадное желание родить третьего. После Лукьяна я уже ничего не отрицала…

Слева на фото старшая дочь Ольги Виктория, справа&nbsp;— сыновья Ярослав и Лукьян | Источник: Ольга ЧувашлёваСлева на фото старшая дочь Ольги Виктория, справа&nbsp;— сыновья Ярослав и Лукьян | Источник: Ольга Чувашлёва

Слева на фото старшая дочь Ольги Виктория, справа — сыновья Ярослав и Лукьян

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Ольга рассказала, что дети всегда были ее главным счастьем. Она старалась успевать работать, заниматься фитнесом и водить дочку и сыновей в школу, в садик и на тренировки. Какое-то время она работала в магазине одежды, тогда с детьми помогали ее родители.

В некоторые периоды жизни Ольга была одна: за плечами у нее несколько разводов. Но даже в непростое время она была рада, что у нее три ребенка, это был ее осознанный выбор. Позже мама ушла из найма и стала работать фитнес-тренером, чтобы проводить больше времени с детьми.

Сейчас Ольга с малышами лежит в НИИ&nbsp;ОММ в отдельной палате, все дети&nbsp;— в кувезах. Туда недоношенных новорожденных помещают для согревания и насыщения крови кислородом | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU Сейчас Ольга с малышами лежит в НИИ&nbsp;ОММ в отдельной палате, все дети&nbsp;— в кувезах. Туда недоношенных новорожденных помещают для согревания и насыщения крови кислородом | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Сейчас Ольга с малышами лежит в НИИ ОММ в отдельной палате, все дети — в кувезах. Туда недоношенных новорожденных помещают для согревания и насыщения крови кислородом

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«Да какие миомы? Там трое детей!»

С мужем Максимом Ольга пыталась забеременеть больше полугода. Супруги решили, что если у них не получится зачать ребенка естественным путем, то другие способы пробовать не будут, дождутся внуков от дочери.

— Спустя семь месяцев тест на беременность оказался положительным. Причем я зачем-то купила их сразу три. Уже на пятой неделе на УЗИ нам сказали, что будет тройня. Я сначала не поняла, думала, что врач имеет в виду две миомы и ребенка. Врач говорит: «Да какие миомы? Там трое детей! А папа здесь? Можно я на него посмотрю?» Максим зашел в кабинет, я говорю ему:

— Что, Макс, сильно хотел детей?
— Да.
— Ну, переборщили чуток… Трое!

Вот так посмеялись в кабинете у врача и пошли сообщать родным. Младший сын очень обрадовался, старшая дочь волновалась за меня, как буду вынашивать и заботиться о малышах, ведь уже не молодая. Средний сын у нас строгий, сдержанно отреагировал. Скоро приедем домой, посмотрим, как примут, — говорит Ольга.

Здесь Ольга с мужем Максимом&nbsp;— отцом тройняшек&nbsp;— и сыном Лукьяном | Источник: Ольга ЧувашлёваЗдесь Ольга с мужем Максимом&nbsp;— отцом тройняшек&nbsp;— и сыном Лукьяном | Источник: Ольга Чувашлёва

Здесь Ольга с мужем Максимом — отцом тройняшек — и сыном Лукьяном

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Ольга рассказала, что во время беременности о ней очень заботился младший сын Лукьян. Он с нетерпением ждет брата и сестер. Сначала мальчик рассчитывал, что все трое детей тоже будут парнями, и даже обижался на маму. Потом сказал, что рад и девочкам, они тоже нужны в семье.

«Я выбирала: либо дышать, либо есть»

Первых троих детей Ольга рожала сама, каждая беременность у нее тогда протекала спокойно. В этот раз, с тройняшками, ее мучил сильный токсикоз до четырех месяцев. Мама рассказала, что дети сдавили ей все органы, поэтому она и без токсикоза не могла есть:

— В целом между беременностями я не заметила большой разницы — что одного вынашиваешь, что трех. Только в этот раз был сильный токсикоз до шестнадцати недель. Радует, что этот период выпал на лето, не надо было водить детей в школу и на тренировки. Есть я ничего не могла, меня жутко мутило. Я утром вставала, делала домашние дела, потому что надо: стирка, уборка, готовка. Потом просто ложилась на диван и лежала. Даже не в телефоне, не в телевизоре. Я просто лежала.

Ольга рассказала, что сейчас кормит детей по очереди. Ей очень помогают медсестры | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU Ольга рассказала, что сейчас кормит детей по очереди. Ей очень помогают медсестры | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Ольга рассказала, что сейчас кормит детей по очереди. Ей очень помогают медсестры

Источник:

И родные, и врачи часто спрашивали Ольгу, как малыши ведут себя. Она рассказала, что живот всегда ходил ходуном: тройняшки постоянно шевелились — пинались, толкались и давили.

Пока дети только спят и едят. Их характер можно будет понять позже | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU Пока дети только спят и едят. Их характер можно будет понять позже | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Пока дети только спят и едят. Их характер можно будет понять позже

Источник:

— Внутри места вообще не было, поэтому я выбирала: либо дышать, либо есть. Дарина в животе самая буйная была — мы только соберемся спать, она их всех распинает там. Теперь, когда родились, она самая спокойная. Видимо, потому что ей никто не мешает. Я порой ночью на кровати подпрыгивала — такую дискотеку они там устраивали. Сейчас пока спокойные: спят и едят.

Кормить малышей нужно каждые три часа, при этом как минимум полтора уходит на само кормление. У мамы остается около часа на то, чтобы отдохнуть (если никто не плачет) | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU Кормить малышей нужно каждые три часа, при этом как минимум полтора уходит на само кормление. У мамы остается около часа на то, чтобы отдохнуть (если никто не плачет) | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Кормить малышей нужно каждые три часа, при этом как минимум полтора уходит на само кормление. У мамы остается около часа на то, чтобы отдохнуть (если никто не плачет)

Источник:

Как теперь справляться со всем?

Ольга рассказала, что, как и прежде, ей будут помогать родители, за что она очень им благодарна. Первое время с ней постоянно будет находиться ее мама, и мужу, скорее всего, тоже нужно будет пойти в декрет. С тремя детьми в четыре руки не справиться.

Семья Ольги живет в трехкомнатной квартире. Дочь уже уехала учиться в Екатеринбург. В доме была перестановка: теперь в одной комнате живут старшие братья Ярослав и Лукьян, а в другой — три малыша.

Мэр Асбеста Наталья Тихонова в разговоре с E1.RU рассказала, что планирует встречу с Ольгой Чувашлёвой, чтобы предложить индивидуальные меры поддержки.

Ранее мы писали про уникальную тройню. Почитайте также советы молодой мамы о том, что нужно сделать за месяц до родов, чтобы заранее создать себе комфортную обстановку дома.

Множество полезных статей для мам и пап мы собрали в разделе «Родишь — поймешь». Например, давали рекомендации, как сэкономить на покупках для новорожденного. Список не самых необходимых, но крайне полезных вещей опубликован здесь.

Еще мы говорили с врачами об опасностях кесарева сечения, о трудностях грудного вскармливания и о том, какие риски несет коронавирус для беременной и ребенка. А психологи рассказали, как выдержать детскую истерику и не сорваться на крик.

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Тройня Тройняшки Многодетная мама НИИ ОММ Кесарево сечение Многоплодная беременность Истории людей
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