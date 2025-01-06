Новые вирусы на горизонте: каких эпидемий ждать в 2025 году, а что может привести к новой пандемии

К масочному режиму могут вернуть грипп, ковид и болезнь X Источник: Артем Дергунов / 116.RU











Пандемии COVID-19 в этом году будет уже пять лет. Она изменила привычный ритм каждого человека, унесла множество жизней и создала новую реальность, в которой люди стали бояться новых вспышек заболеваний. Чаще всего они приводят к эпидемиям (вспышка, которая происходит в определенной географической области), но есть риск и новых пандемий (когда болезнь распространяется на несколько областей или на весь земной шар). О том, чего ждать в 2025 году и какие есть риски, — в материале.

Грипп

Главным кандидатом среди болезней, из-за которых может начаться новая пандемия, считается грипп. Ежегодно мы сталкиваемся с разными его вариантами. Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что люди уже привыкли к определенным штаммам гриппа после пандемии 18–19-х годов прошлого века.

— Это было, конечно, очень тяжелое дело. После этого вирус с нами остался и давал пандемии, но не такие страшные, как это было исходно в 18–19-х годах, — отметил он.

Анатолий Альтштейн — доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V».

Проблема в том, что вирус гриппа постоянно меняется и эта изменчивость позволяет ему вызывать новые вспышки, которые могут в какой-то момент стать более масштабными.

— Пандемия гриппа точно будет, не знаю когда, но будет, потому что периодически происходит смена штаммов, и недостаточно эффективная вакцинация на долгое время приведет к тому, что грипп будет давать большие вспышки, — рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков. — С учетом того что грипп имеет неиссякаемый источник инфекции в виде животных, с которых периодически эти штаммы попадают на людей, — то, что мы называем птичий, свиной и так далее.

Андрей Поздняков — кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь».

Самые опасные из них те, что передаются от птиц, отметил вирусолог Анатолий Альтштейн. Они обладают высокой патогенностью, уже сейчас люди иногда могут заражаться и очень тяжело болеть, однако пока не передают этот вирус друг другу после заражения.

— При определенных мутациях вирусы могут стать более опасными и начать передаваться от человека к человеку, что может привести к масштабной пандемии. Вирусологи всего мира работают над тем, чтобы вакцины могли быть заранее подготовлены, — подчеркнул Альтштейн.

Снизить риски тяжелого течения заболевания можно вакцинацией Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











С помощью прививок удается сдерживать серьезные вспышки гриппа. Для этого вакцинацию проводят перед развитием пандемии.

— Но и здесь, к сожалению, не всё просто. Масса вопросов, масса причин, почему это не удается сделать. Комплаенс и невозможность провести какие-то процедуры по медицинским показаниям может изменить все наши представления. С этим, кстати, мы сталкивались и в ковид, — отметил в беседе с Городскими порталами Игорь Бакулин.

Игорь Бакулин — доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный терапевт Северо-Западного федерального округа.

COVID

Пандемия COVID-19 уже завершилась, но, по мнению специалистов, коронавирусы еще могут вернуться, и не раз. Вспышки заболеваний, вызванных этими вирусами, наблюдались до появления SARS-CoV-2 и могут повториться в случае новых мутаций. По мнению иммунолога Николая Крючкова, коронавирусы можно поставить на второе место среди вероятных возбудителей новой пандемии. Однако к этому могут привести не уже известные его варианты, а циркулирующие среди животных.

Николай Крючков — иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт в области общественного здоровья, разработки, исследований и регистрации лекарственных препаратов.

— Инфекция может оказаться гораздо более летальной, — говорит иммунолог Николай Крючков. — У ковида изначально летальность, по разным оценкам, была 3–4% от числа зараженных, у SARS-CoV, пик которого был в 2003 году, — где-то в районе 9,6%. А MERS, который тоже аналог фактически, давал летальность на уровне чуть ли не трети. К счастью, случаев было немного, тем не менее с очень высокой летальностью. Потенциальная новая коронавирусная инфекция может по летальности оказаться где-то посередине между SARS и SARS-CoV-2. И это может быть гораздо хуже по последствиям.

Новая вспышка ковида может оказаться более опасной Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Справиться с ними и предотвратить пандемию поможет опять же вакцинация. Так как вакцины уже разработаны, подготовка препаратов под новый вариант займет не так много времени.

Болезнь X

Еще одну опасность представляет болезнь X. Под этим термином подразумевается новая, неизученная болезнь, которая окажется опасной. Это не какое-то конкретное заболевание, а некий патоген, о котором еще ничего не известно.

— Это то, о чем мы сейчас не знаем или не предполагаем, но это может вызвать пандемию, — объясняет Николай Крючков. — Например, где-то на еще не освоенных территориях Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии могут быть патогены у животных, с которыми мы раньше не встречались, и люди, приехавшие туда работать, могут ими заразиться. Плюс к тому же вечная мерзлота, которая деградирует вследствие глобального потепления. Поэтому болезнь X мы тоже оставляем как вероятный вариант.

Про вирусы, обнаруженные в вечной мерзлоте, с ним поспорил инфекционист Андрей Поздняков. Он считает, что они не будут патогенны для человека, так как были заточены на каких-то животных.

Наиболее опасными остаются вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем, включая обезьянью оспу, которая не представляет эпидемической угрозы.

Опасность болезни X заключается в том, что под нее может быть не разработана вакцина Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











В списке приоритетных патогенов, представляющих наибольший риск, 30 наименований, включая вирусы Эболы, геморрагической лихорадки и лихорадки денге.

Вспышки заболеваний в 2025 году

Наиболее опасные для людей из всех существующих вирусов те, которые передаются воздушно-капельным путем. Еще человечеству стоит бояться зоонозов (болезни, передающиеся от животных к человеку). К этому можно отнести, например, COVID-19. Его появление тоже связывают с передачей от животных к человеку.

Но есть и другие вспышки заболеваний, которые происходят ежегодно. Некоторые из них хорошо знакомы и предсказуемы, другие становятся неожиданностью для эпидемиологов. К чему стоит готовиться в 2025 году, Городским порталам рассказала Любовь Станкевич.

Любовь Станкевич — кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству компании «ЛабКвест» и «Q-Клиника».

— Подобно прошлым годам, можно ожидать комбинированное сочетание этих инфекций у одного пациента в одном клиническом случае. Например, грипп и COVID-19 одновременно или грипп и респираторно-синцитиальный вирус. Но особое внимание стоит уделить атипичным возбудителям — вспышки микоплазменной пневмонии уже регистрировались в некоторых регионах, — отметила врач.

Вирус Коксаки

Вирус Коксаки привлек внимание медиков в 2024 году. Летом и осенью уже были зафиксированы случаи заражения, что еще раз подчеркивает необходимость усиленного наблюдения за изменениями в эпидемиологической обстановке.

Вирус Коксаки — энтеровирусная инфекция. Она относится к семейству пикорнавирусов, образованных одноцепочечной РНК. Наиболее опасен возбудитель для маленьких детей. Взрослые менее подвержены инфицированию, а течение болезни у них легкое.

Многие считают, что вирус Коксаки проявляется кишечными симптомами. Но среди них есть также гриппоподобные: высокая температура тела, боль в горле, интоксикация (утомляемость, слабость, головная боль). Его диагностика требует применения современных лабораторных методов, таких как ПЦР. Но отличительной чертой являются высыпания на теле и слизистых оболочках.

Птичий грипп

Еще одной потенциальной угрозой остается птичий грипп. В последние десятилетия вирус научился передаваться от птиц к млекопитающим. И хотя заражение людей пока ограничено контактами с животными и птицами, риск мутаций сохраняется. Врач считает, если вирус научится передаваться от человека к человеку, последствия могут быть крайне серьезными.

По данным ВОЗ, смертность от птичьего гриппа в некоторых случаях достигает почти половины заболевших. По этой причине вирус может стать так называемой болезнью X, которая способна вызвать локальную эпидемию или пандемию в масштабах всей планеты.

Кишечные инфекции

Эти заболевания тоже остаются актуальными, особенно в теплое время года. Их всплеск обычно совпадает с сезоном отпусков, когда возрастает посещение бассейнов и курортов.

Туберкулез и корь

Несмотря на ужесточение миграционной политики, в 2025 году сохраняется угроза распространения туберкулеза и кори, вспышки которых совпадают с увеличением миграционных потоков. Станкевич призывает не пренебрегать современной диагностикой и профилактикой, которые играют решающую роль.

Минимизировать последствия эпидемий могут только подготовленность системы здравоохранения и личная ответственность каждого Источник: Артем Устюжанин / E1.RU









