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Здоровье Новый год — 2024 Долой отеки и головную боль: сомелье из Ярославля назвала три работающих совета от похмелья после Нового года

Долой отеки и головную боль: сомелье из Ярославля назвала три работающих совета от похмелья после Нового года

Как сохранить здоровье после затяжного застолья

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19 комментариев

Сомелье поделилась лайфхаком, как пить и не пьянеть в Новый год

Источник:

Сомелье Анастасия Валеева из Ярославля поделилась тремя работающими советами, как избежать похмелья после новогодних гуляний. Для многих зимние каникулы ассоциируются с затяжными застольями. Вместе с экспертом разбираемся, как отпраздновать Новый год и сохранить здоровье.

Один из самых простых советов, который дают даже врачи, заключается в увеличении потреблении воды.

— Пейте больше воды! Один бокал алкоголя равняется двум бокалам воды. Формула, которая позволит избежать неприятных последствий, — объяснила порталу 76.RU бренд-шеф, сомелье торгового дома «Метелица Плюс» Анастасия Валеева.

На утро после гуляний сомелье также рекомендует не стесняться и наносить патчи и увлажняющие маски. Этот способ поможет избежать отеков. Третий секрет — витамины.

— Не верите в таблетки — спаржа, авокадо, насыщенные жиры, куркума, имбирь и цитрусовые. Накануне, во время и после это лучшее сопровождение, — рассказала Анастасия.

Эксперт также развеяла два популярных мифа об алкоголе:

— Бокал игристого от утренней головной боли не поможет. Лишь на короткий срок избавит от похмелья и лишь усилит неприятные ощущения. А чашка крепкого кофе усилит эффект обезвоживания и продлит похмелье.

Анастасия рекомендует ярославцам задуматься, что и в каких количествах должно украшать праздничный новогодний стол.

— Качественные напитки в умеренном количестве поднимут настроение и подарят незабываемые воспоминания от эногастрономических новогодних экспериментов! — добавила бренд-шеф.

Эногастрономия — искусство сочетания.

Ранее мы также публиковали объяснение врачей о том, какие напитки хуже водки влияют на печень.

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Новый год Сомелье Алкоголь Шампанское Похмелье Обезвоживание Здоровье
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Комментарии
19
Гость
24 декабря 2023, 16:57
Дам три эффективных совета ,но не бесплатно.
Гость
24 декабря 2023, 09:11
Настя классная. Я знаю её. Но все равно утром пойду в КБ.
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