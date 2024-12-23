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Здоровье Если разбудили среди ночи. Простой трюк, который поможет снова заснуть

Если разбудили среди ночи. Простой трюк, который поможет снова заснуть

Техниками поделились кардиолог и ЗОЖ-блогер

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Если вы проснулись среди ночи, попробуйте сделать упражнения, о которых мы рассказываем

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Чтобы драгоценный сон не потревожили сообщения из чатов и спам-звонки, многие уже давно используют ночной режим на телефоне. Впрочем, всегда найдутся причины, почему мы вдруг просыпаемся и потом долго не можем уснуть, — от внезапного шума с улицы до нестерпимого желания сходить в туалет. Стресс и сильное перевозбуждение накануне также могут стать причиной внезапного пробуждения среди ночи, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера».

И самая плохая идея здесь — полистать ленту новостей в телефоне или включить телевизор. Любой источник света снижает уровень гормона сна мелатонина, и сон окончательно пропадает. Постоянно смотреть на часы тоже не стоит — будете еще больше нервничать.

Вместо этого попробуйте один трюк, который советует ЗОЖ-блогер Хизер Гордон.

— Я делаю так уже 20 лет. Мои дети применяют этот трюк, мой муж его использует, когда просыпается среди ночи, — рассказывает Хизер на своем канале в TikTok.

Итак, лежа в кровати, закройте глаза, все упражнения делайте с опущенными веками.

  1. Сначала закатите глаза вверх, далее направьте взгляд в центр, затем посмотрите вниз.

  2. Вернитесь в центр. Сдвиньте зрачки влево, потом опять в центр и далее вправо.

  3. Снова направьте взгляд в центр. Затем направьте взгляд вверх и медленно двигайте зрачками сначала по часовой стрелке, а затем против часовой.

  4. В конце с закрытыми глазами направьте взгляд к переносице.

— Повторяйте этот цикл упражнений, пока не уснете, — советует Хизер. — Но лично я так быстро засыпаю, что меня хватает от силы на два цикла.

Подписчики Хизер трюк опробовали и оценили.

— Мне потребовалось три цикла, но я сразу почувствовал, как меня клонит в сон, — признался один из них.

— Я делал это упражнение во время просмотра вашего видео и уснул. Проснулся спустя три часа, а видео всё еще было на повторе, — делится в комментариях другой подписчик.

Врачи также подтверждают, что подобные движения глаз действительно помогают уснуть. Кардиолог Виллем Гилен советует еще более простую технику. По его словам, достаточно просто закатывать глаза.

— Мягко закройте глаза и позвольте себе расслабиться. Сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы успокоить свой разум и тело. Медленно поднимите глаза к верху глазниц. Представьте, что пытаетесь посмотреть на свой лоб, не открывая глаз. Удерживайте это положение в течение нескольких секунд. Затем опустите глаза и повторите упражнение, — рассказывает доктор Гилен на портале Medium.

Во время такой гимнастики нужно сосредоточиться на ощущении движения глаз и темноты за закрытыми веками.

— Присутствуйте в настоящем моменте и отпустите любые суетливые мысли или беспокойство, — говорит кардиолог.

По словам врача, закатывая глаза, вы отвлекаетесь от посторонних мыслей и внешних раздражителей, что облегчает засыпание. Кроме того, вращение глаз стимулирует выработку альфа-волн мозга, которые связаны с расслаблением и снижением сознания.

— Этот сдвиг в активности мозговых волн помогает подготовить ваш разум ко сну, — объясняет врач. — К тому же процесс закатывания глаз задействует парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за расслабление и отдых. Эта активация помогает замедлить различные функции организма, включая сердечный ритм и пищеварение, создавая идеальное состояние для сна.

Ранее мы рассказывали о новом тренде: россияне покупают расширители для носа и пластыри на рот, чтобы высыпаться. По их словам, девайсы помогают правильно дышать ночью, а утром такие экспериментаторы чувствуют себя более энергичными. Врач- сомнолог рассказал, безопасны ли все эти средства и действительно ли они помогают человеку высыпаться.

Специалист подтвердил, что расширители для носа хорошо влияют на сон. Обычно их назначают людям, у которых затруднено носовое дыхание. Заклеивание рта пластырем, в свою очередь, подходит лишь ограниченному кругу лиц. Например, людям, у которых долгое время были аденоиды и сформировался паттерн дыхания через рот.

Но чаще люди не дышат носом во сне из-за аллергии, гайморита или искривления носовой перегородки. И в таких случаях заклеивание рта может быть опасным для жизни.

— Это чревато гипоксией, недостатком кислорода, нарушением дыхания во сне. Попробуйте человеку, который подхватил инфекцию и у которого заложен нос, заклеить рот. Что будет? Так он помрет! Здесь нужно не рот заклеивать, а устранять причину, — объяснил врач.

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