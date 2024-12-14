«Впервые выспалась за пять лет». Зумеры массово скупают расширители для носа и пластыри на рот, чтобы лучше спать, — узнали, работают ли эти девайсы

Источник: ojukbujuk.tm, vikki_raspakyet / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В Сети новый тренд: все больше россиян покупают расширители для носа и пластыри на рот, чтобы высыпаться. По их словам, девайсы помогают правильно дышать ночью, а утром такие экспериментаторы чувствуют себя более энергичными. MSK1.RU поговорил о девайсах для сна с зумерами и с сомнологом.

Изначально вставки в нос и пластыри на рот предназначались для предотвращения храпа. Теперь же они заполонили маркетплейсы, а покупатели записывают восторженные видеоотзывы и публикуют их в соцсетях.

— Впервые выспалась за последние пять лет из-за этой штуки! Раньше, просыпаясь утром, чувствовала себя разбитой, ничего не помогало. Я узнала, что многие звезды используют расширитель для носа и его рекомендуют врачи, и решила тоже попробовать. За неделю заметила: просыпаюсь по утрам бодрая и энергичная, дышу легко, ушла заложенность носа, а также отеки и два килограмма лишнего веса, — рассказала одна из пользовательниц в ролике.

Источник: shirina.anya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Воздух поступает в мозг как из трубы, — отметил другой покупатель.

Источник: ojukbujuk.tm / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Что это за средства для сна?

Вставки в нос делают из силикона и пластика. У товара есть несколько размеров: S, M, L, XL. По словам производителя, расширители «обеспечивают свободный поток воздуха в дыхательные пути». Стоят они 400–500 рублей.

Источник: Ozon.ru











На пике тренда в онлайн-магазинах появилась и модернизированная версия товара: магнитный расширитель носа, который крепится с внешней стороны.

— Очень хорошо увеличивает доступ кислорода через нос, если есть такие трудности, как искривление перегородки и частая заложенность. Качество сна улучшилось, — рассказал один пользователь, Дмитрий, в отзывах.

Источник: Ozon.ru











Востребованы и тейпы для рта: под одним из таких товаров на Ozon уже 375 отзывов, а средняя оценка — 4,7 из 5. Продавец объяснил: если ночью дышать через рот, сухой воздух сразу попадает в легкие вместе с загрязнениями, и в принципе это «не лучший способ дышать».

Источник: vikki_raspakyet / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Работают ли расширители и тейпы: мнение врача

Мы спросили у врача-сомнолога, доктора медицинских наук и заслуженного врача РФ Романа Бузунова, безопасны ли все эти средства и действительно ли они помогают человеку высыпаться.

Специалист подтвердил, что расширители для носа хорошо влияют на сон. Обычно их назначают людям, у которых затруднено носовое дыхание. Еще этот девайс используют спортсмены — чтобы облегчить дыхание во время бега или игры.

— Это действительно может улучшить носовое дыхание и, соответственно, сон, уменьшить степень храпа. Физиологически дыхание носом должно быть, потому что так воздух кондиционируется и увлажняется, — объяснил сомнолог.

Источник: vikki_raspakyet / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Заклеивание рта пластырем, в свою очередь, подходит ограниченному кругу лиц. Например, людям, у которых долгое время были аденоиды и сформировался паттерн дыхания через рот.

— То есть нос уже, в принципе, нормально дышит, но всё равно человек не дышит через него. Желательно отучать человека дышать через рот — вплоть до того, что можно рот заклеивать, — рассказал Роман Бузунов.

Но чаще люди не дышат носом во сне из-за аллергии, гайморита или искривления носовой перегородки. И в таких случаях заклеивание рта может быть опасным для жизни.

— Это чревато гипоксией, недостатком кислорода, нарушением дыхания во сне. Попробуйте человеку, который подхватил инфекцию и у него заложен нос, заклеить рот. Что будет? Так он помрет! Здесь нужно не рот заклеивать, а устранять причину, — объяснил врач.

Почему по ночам закладывает нос?

Если постоянно закладывает нос по ночам, скорее всего, человек страдает аллергическим ринитом. Такой насморк может возникать из-за аллергии на пыль и пылевых клещей, которых не видно невооруженным взглядом.

— Человек ложится на старую подушку, которая вся пропитана потом, в ней живут клещи и так далее, и у него закладывает нос, потому что начинается аллергическая реакция. Или человек ложится на одну сторону — одну ноздрю закладывает. На другую — вторую закладывает. Это так называемый вазомоторный ринит, — рассказал Роман Бузунов.

Почему лучше дышать носом, а не ртом

В норме человек должен всегда дышать носом. Если дыхание происходит через рот, появляется сухость, из-за которой мы чаще болеем.

— У нас есть такой фермент — лизоцим, который обладает бактерицидным действием. Он работает в теплой влажной среде. А если возникает сухость, то инфекции чаще садятся на миндалины. Возникают те же самые проблемы с тонзиллитами, начинаются аллергии, — пояснил сомнолог.