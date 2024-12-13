6 болезней, которые доводят до рака. Онколог — о том, на что обратить внимание, и чек-лист обследований

Лучше не дотягивать до онкологии Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Диагноз «рак» звучит серьезно, и большинство разумных людей не будут игнорировать его. А вот некоторые другие болезни могут казаться не столь опасными. Ну да, есть проблемы со здоровьем, но вроде не смертельно, можно и потянуть с лечением.

Однако поступать так не стоит. Любая болезнь требует вашего внимания. Кроме того, некоторые не такие серьезные на первый взгляд заболевания могут перетекать в рак, если вовремя не начать их лечить, рассказывает «Доктору Питеру» онколог Алина Рассолова.

Алина Рассолова, эксперт фонда «Не напрасно», онколог-химиотерапевт, личный сайт.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 13% онкологических заболеваний по всему миру вызваны инфекционными агентами. К ним относятся:

гепатиты В и С;

вирус папилломы человека (ВПЧ);

Helicobacter pylori.

Также к наиболее частым заболеваниям, способным привести к раку, относятся кишечные полипы, диспластические невусы (родинки, способные переродиться в меланому), пищевод Барретта (изменение эпителия пищевода из-за регулярного заброса желудочного сока).

Статистика

Вероятность развития рака печени при инфицировании гепатитом В составляет около 1% в год, при развитии цирроза печени риск увеличивается до 3–4%. Среди всех случаев рака печени в мире примерно 56% вызваны вирусом гепатита В.

При инфицировании гепатитом С риск развития рака печени составляет около 5%, при развитии цирроза возрастает до 20%.

У вируса ВПЧ выделяют штаммы высокого и низкого риска. Штаммы высокого риска 16 и 18 вызывают около 70% всех случаев рака шейки матки, а 31, 33, 45, 52 и 58 — еще 20%.

Риск развития рака желудка при инфицировании H. pylori составляет примерно 3%.

Кишечные полипы сами по себе безвредны, однако существует риск их перерождения в рак. В 75% случаев рак кишечника развивается из полипов. Однако в случае конкретного человека среднестатистический риск перерождения полипа составляет 8% за 10 лет и 24% в течение 20 лет.

Диспластические невусы — доброкачественные родинки, которые могут отличаться от обычных родинок (невусов) по форме, размеру, цвету. 20–30% случаев меланомы связаны с предшествующим диспластическим невусом.

При пищеводе Барретта риск развития рака пищевода в среднем в 10 раз выше, чем в общей популяции. В зависимости от протяженности фрагмента измененного эпителия риск составляет от 6 до 35%.

На что обратить внимание

Коварство многих болезней, которые могут в теории довести вас до рака, в том, что они очень часто не имеют специфической клинической картины, то есть не дают заметных и очевидных симптомов. Многие из них можно обнаружить только во время обследования.

Инфекционные заболевания, такие как гепатиты В и С, гастрит, ассоциированный с H. pylori, также долгое время могут протекать бессимптомно. Признаки болезни развиваются с возникновением осложнений, таких как цирроз печени, язвенная болезнь.

Как защитить себя

Чтобы снизить риск рака до минимума, прежде всего нужно лечить первопричину проблемы или делать всё, чтобы с ней не столкнуться: делать необходимые прививки, удалять полипы и изменившиеся родинки.

При обнаружении полипов во время колоноскопии проводится одномоментное эндоскопическое удаление специальным инструментом. Процедура безопасна и проходит с минимальным количеством осложнений (менее чем у двух человек из ста).

При обнаружении подозрительных родинок (с изменившимся размером, цветом, формой, текстурой, появлением кровоточивости) необходимо обратиться к дерматологу. При подозрении на меланому будет предложена эксцизионная биопсия — полное удаление родинки для изучения под микроскопом.

Основное лечение пищевода Барретта — медикаментозное. В случае выявления дисплазии может быть предложено малоинвазивное хирургическое лечение.

Кроме того, нелишним будет ограничить влияние и других факторов риска. Например:

отказаться от сигарет и алкоголя;

уменьшить воздействие ультрафиолета;

следить за весом и уровнем физической активности;

защищаться от инфекций, передающихся половым путем.

Какие прививки защитят от рака

Вакцинация от ВПЧ снижает риск не только рака шейки матки, но и рака влагалища, вульвы, анального канала, полового члена, полости рта. При ранней (в 11–13 лет) вакцинации, до контакта с вирусом, защита от интраэпителиальных неоплазий (то есть предракового состояния) составляет до 99%, при введении позже, после контакта с вирусом, — 61%.

Вакцинация от гепатита В проводится в первый год жизни ребенка. Далее вакцинация показана особым группам населения: медицинским работникам, сотрудникам организаций общественного питания, детских учреждений.

Чек-лист обследований

Среди мер профилактики отдельно стоит выделить обследования. Именно такие проверки помогают выявить диагнозы даже в случае, когда никаких симптомов нет.

Вот какие обследования нужно проходить:

Скрининг рака толстой кишки — проведение колоноскопии 1 раз в 5–10 лет с 50 до 70 лет. Для групп высокого риска (случаи рака толстой кишки у ближайших родственников) скрининг начинают раньше (с 40 лет) и проводят чаще (1 раз в 5 лет). Скрининг рака шейки матки— в 21–29 лет проводится ПАП-тест 1 раз в 3 года. С 30 до 65 лет — тест на ВПЧ или ПАП-тест + тест на ВПЧ 1 раз в 5 лет. Людям с пятью и более диспластическими невусами рекомендован ежегодный осмотр дерматолога.

Когда изжога и ком в горле могут довести до рака

Постоянная изжога, если ее не лечить, со временем может привести к развитию так называемого пищевода Барретта. А это уже считается предраковым состоянием, причем официально доказанным. Пищевод Барретта не такая уж редкая проблема, особенно у тех, кто страдает ГЭРБ и частой изжогой. У человека с пищеводом Барретта происходит замещение плоского эпителия нижнего отдела пищевода на цилиндрический с формированием кишечной метаплазии, то есть там появляется нехарактерный для нормы эпителий кишечного типа. Такое бывает на фоне регулярного заброса содержимого желудка и желчных кислот обратно в пищевод и долгого хронического воспаления слизистой пищевода.

Обнаружить заболевание можно при обычном ФГДС (фиброгастродуоденоскопия). Чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, во время процедуры врач берет биопсию измененного участка и отправляет на гистологический анализ.

Признаки

Как рассказала Мария Успенская, врач-гастроэнтеролог НМИЦ онкологии им. Петрова, специфических симптомов у этой патологии нет, все ее проявления мало отличаются от ГЭРБ или рефлюксной болезни. Это:

изжога,

отрыжка и срыгивание после еды, возникающее при наклонах тела;

дисфагия, когда человеку трудно или больно глотать пищу, особенно твердую;

ночной кашель;

частое першение в горле;

осиплость голоса;

чувство кома в горле;

некардиальная боль в груди;

эрозии эмали зубов.

По словам Марии Успенской, есть и дополнительные факторы риска развития предракового состояния. Среди них диафрагмальная грыжа и недостаточность нижнего пищеводного сфинктера, из-за чего содержимое желудка регулярно забрасывается обратно в пищевод, абдоминальное ожирение, курение, повышенная секреция соляной кислоты в желудке. Кстати, мужчины страдают этой болезнью чаще женщин.

Как быстро развивается рак

Как говорит гастроэнтеролог НМИЦ онкологии им. Петрова Мария Успенская, скорость развития рака при пищеводе Барретта невозможно предопределить.

— В некоторых случаях прогрессирование заболевания может отсутствовать длительное время, и лишь у 6–25% пациентов с пищеводом Барретта с дисплазией эпителия низкой степени развиваются дисплазия высокой степени и рак. Частота развития аденокарциномы у больных с пищеводом Барретта без дисплазии составляет 0,36% в год, — рассказала Мария Успенская на странице Центра онкологии в соцсети «ВКонтакте».

Если дисплазия эпителия уже достигла высокой степени, рак пищевода развивается у 20–25% пациентов в среднем в течение 20–23 лет. А если очагов такой дисплазии много, риск аденокарциномы пищевода повышается втрое.

Как защититься

Специальной профилактики синдрома Барретта, по словам гастроэнтеролога, не существует. Самое главное — вовремя выявить и лечить гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь.

Помогают также ограничения в питании. При частой изжоге и диагнозе ГЭРБ рекомендуется отказаться от некоторых продуктов или жестко ограничить их в рационе.



Это:

газированные напитки;

алкоголь;

кофе;

жареная, копченая, острая и кислая еда.

— Пищу и напитки рекомендуется употреблять чуть теплыми, отказаться от горячих, обжигающих блюд, также надо исключить обильные приемы пищи. Последний прием пищи должен быть за 3–4 часа до сна, — добавляет гастроэнтеролог.