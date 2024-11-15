Переболели дети, теперь заразятся взрослые? Как распознать вирус Коксаки, чем он опасен и как лечить: объясняем в карточках

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Распознать инфекцию можно по трем основным симптомам : это язвы во рту и в горле, высокая температура и характерная сыпь на ладонях и стопах, рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Однако такие же симптомы есть и у других заболеваний. Как отличить от других болезней?

При вирусе Коксаки у ребенка во рту образуются болезненные пузырьки. Затем появляется похожая сыпь на ладонях и ступнях, реже — на ягодицах и бедрах. Другие участки тела не поражены. Сыпь не чешется и через 7–10 дней проходит без образования корок.

Во время ветрянки высыпания покрывают всё тело, в том числе волосистую часть головы, но не затрагивают ладони и ступни. Сыпь сильно чешется и заживает с образованием корок.

Корь сопровождается кашлем, насморком и конъюнктивитом. Во рту язв нет.

При стоматите язвы во рту крупнее, чем при вирусе Коксаки. Конечности не поражены.