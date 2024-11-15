Переболели дети, теперь заразятся взрослые? Как распознать вирус Коксаки, чем он опасен и как лечить: объясняем в карточках

Инфекция Коксаки активно распространилась по детским садам в конце октября и начале ноября. Вирус по-другому называют «турецким» из-за того, что его могли «привезти» оттуда российские туристы. Несмотря на панику родителей, детские сады не закрывают. Врачи считают: паника — от незнания.
Как этот вирус возник? Заражаются ли им взрослые? Можно ли защитить ребенка от вируса? Как отличить его по симптомам от других инфекций? Врачи ответили MSK1.RU на все главные вопросы о вирусе.
- Коксаки заражает только детей?
- Можно ли защититься от вируса Коксаки?
- Можно ли заразиться вирусом Коксаки во второй раз?
- Опасен ли этот вирус?
- Как не перепутать Коксаки с ветрянкой, корью или стоматитом?
- Как лечить ребенка с вирусом Коксаки?
- Действительно ли вирус «прилетел» из Турции?
Коксаки заражает только детей?
Короткий ответ: нет.
Вирус Коксаки принадлежит к группе энтеровирусов — то есть заболевание протекает как ОРВИ или другое респираторное заболевание, но также дополнительно может возникать сыпь на теле или язвочки во рту.
По словам врача — аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, большая часть заболевших переносят вирус в очень легкой, бессимптомной форме — это относится в основном именно к взрослым. Дети дошкольного и раннего школьного возраста же гораздо чаще болеют явно — с язвами и сыпью.
— Основную проблему представляют бессимптомные носители: у человека нет симптоматики, но он выделяет вирусы, а остальные заражаются, — добавил врач Болибок.
Можно ли защититься от вируса Коксаки?
Короткий ответ: нет, вакцины от семейства этих вирусов нет.
Как объяснил профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, у вирусов Коксаки 29 серотипов (серотип — группа микроорганизмов одного вида. — Прим. ред.), а самих «вариантов» вируса более ста.
— Вакцину сделать очень, конечно, сложно. А кроме того, есть еще примерно 160 вирусов, относящихся к энтеровирусам, которые вызывают легкие простудные заболевания, типа насморка. Эти вирусы называются риновирусы, это тоже всё родственники вирусов Коксаки и всей этой группы, — объяснил профессор вирусологии Альтштейн.
Поэтому вакцин, конечно, нет, и лекарств специфических тоже нет.
Врач Владимир Болибок добавил, что, как правило, когда вирус не особо летальный и не вызывает эпидемии, ученые не тратят кучу времени на разработку вакцины.
Можно ли заразиться вирусом Коксаки во второй раз?
Короткий ответ: да.
Так как вирусов Коксаки много, и «между» ними, как объясняет врач Анатолий Альтштейн, нет иммунитета, заразиться можно и во второй, и в третий раз — даже за короткий промежуток времени.
— Можно заразиться сколько угодно раз. Таких вирусов больше ста. Надежного иммунитета нет, так как это серотипы. И разные антитела они «вызывают», — объяснил доктор Альтштейн.
Опасен ли этот вирус?
Короткий ответ: вирусы Коксаки не сильно опасны.
В большинстве случаев инфекция проходит самостоятельно за 7–10 дней. Однако у людей с ослабленным иммунитетом могут быть довольно тяжелые осложнения.
— Большей частью он опасен не сильно, но заболевания он может вызвать довольно тяжелые. Летальные исходы бывают очень редко, — объяснил профессор Альтштейн.
Летальность этого вируса, как добавил врач-иммунолог Владимир Болибок, равна примерно 0,25% от официального числа болеющих.
— Большая часть болеет достаточно легко, без всяких высыпаний, и, соответственно, врач может поставить ОРВИ или острую кишечную инфекцию, — добавил Болибок.
Как не перепутать Коксаки с ветрянкой, корью или стоматитом?
Распознать инфекцию можно по трем основным симптомам: это язвы во рту и в горле, высокая температура и характерная сыпь на ладонях и стопах, рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Однако такие же симптомы есть и у других заболеваний. Как отличить от других болезней?
При вирусе Коксаки у ребенка во рту образуются болезненные пузырьки. Затем появляется похожая сыпь на ладонях и ступнях, реже — на ягодицах и бедрах. Другие участки тела не поражены. Сыпь не чешется и через 7–10 дней проходит без образования корок.
Во время ветрянки высыпания покрывают всё тело, в том числе волосистую часть головы, но не затрагивают ладони и ступни. Сыпь сильно чешется и заживает с образованием корок.
Корь сопровождается кашлем, насморком и конъюнктивитом. Во рту язв нет.
При стоматите язвы во рту крупнее, чем при вирусе Коксаки. Конечности не поражены.
Как лечить ребенка с вирусом Коксаки?
Специфического лечения вируса нет: нужно просто следовать рекомендациям врача. Главное, за чем нужно следить, — достаточное потребление жидкости. Из-за язв во рту ребенку может быть больно пить, и это может привести к обезвоживанию.
Также не рекомендуется давать больному ребенку острую, жареную и сильно соленую еду, так как это раздражает язвы, однако и в обычное время такой пищей желательно не кормить детей, добавил врач-иммунолог Владимир Болибок.
В остальном лечение должно быть симптоматическим, объяснил Болибок: нужно соблюдать режим дня, а при повышении температуры сбивать ее теми средствами, которые вам рекомендовал лечащий врач.
Действительно ли вирус «прилетел» из Турции?
Короткий ответ: нет.
Как объяснил врач-иммунолог Владимир Болибок, вирусы Коксаки — это группа вирусов, которые были еще описаны в 1948–49 годах в США. Семейству вирусов дали название по имени небольшого городка Коксаки в штате Нью-Йорк, где и проводились первые исследования на мышах.
— Вирус имеет повсеместное распространение, то есть по всему миру, — объяснил врач Болибок. — И у нас он тоже периодически возникает вспышками. Грязные руки, плохая вода, загрязненные продукты питания и так далее.
Эпидемии, как добавил врач, вирус не вызывает, только «вспышки»: несколько сотен человек могут заболеть, но такого, «чтобы целая страна болела», — такого с этими вирусами не бывает.
В общем, Турция, можно сказать, только стала причиной очередной вспышки, но вирусы Коксаки и раньше повсеместно возникали в детских садах.
Ранее мы приводили слова врачей о вирусе Коксаки: читайте три основных симптома и как отличить его от других детских инфекций. Детские сады тем временем не закрывают, несмотря на количество заболевших.