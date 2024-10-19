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Здоровье Никто вас не ругает: семь причин, почему горят уши, — ликбез от врача

Никто вас не ругает: семь причин, почему горят уши, — ликбез от врача

Невролог раскрыла секреты «горящих» ушей

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Возможно, вы просто перегрелись

Если горят уши, вас кто-то вспоминает: правое сигнализирует о хорошем, левое — о плохом. Так трактуют народную примету. Но стоит беспокоиться, если это состояние повторяется и не связано с погодой или температурой при ОРВИ. О каких сбоях в работе организма оно говорит, NGS24.RU рассказала невролог Оксана Потылицына.

Первая причина, почему горят уши, — человек перегрелся, успокаивает Оксана Потылицына. Например, во время физических нагрузок.

— Уши работают как радиатор. У них хорошая теплопроводимость. Сосуды резко расширяются, и уши так же резко отдают тепло для того, чтобы снизить температуру, — поясняет невролог.

Вторая причина — гормональная.

— Это про стресс и испуг, которые выбрасывают кортизол и адреналин в кровь. Например, стрессовые ситуации могут вызвать как спазм периферических сосудов, так и их резкое расширение. А расширение — это всегда про жжение и покраснение, — объясняет врач.

Третья — злоупотребление алкоголем и прием наркотиков.

— Злоупотребление алкоголем всегда ведет к изменениям и нервов, и сосудов. Здесь вероятно жжение, человек может часто чесать уши, — говорит Оксана Потылицына. — Прием наркотиков также может вызывать почесывание, потому что возможен периодический спазм периферии: вегетатика (вегетативная нервная система. — Прим. ред.) то расширяется, то сужается за счет спазмов сосудов, то снова расширяется. Начинается зуд, возникают покраснения, может быть то же самое у шеи. Но уши еще могут приобретать не красный, а синюшный оттенок. Это нарушение оттока [крови] из вен в ушную раковину.

Четвертая причина — аллергия.

— Например, холодовая. На том же морозе уши могут побелеть, но стоит человеку зайти в помещение, кровообращение начинает резко восстанавливаться, и уши горят, — объясняет врач.

Пятая причина — гипертония.

— Начинается централизация крови. При повышении давления сердце и мозг активнее снабжаются кровью. Повышение давления — это спазм периферических сосудов. В этом случае у человека начинает гореть лицо, а потом уши. Как вариант — померить давление, если пациент в возрасте или имеет гипертонический анамнез, — советует Оксана Потылицына.

Еще одна причина — воспаление наружного уха, если вы, например, его застудили. А еще — сахарный диабет. Он меняет работу сосудов, но горящие уши — последствие заболевания, но никак не его предвестник, уточняет врач.

Невролог советует обращаться к врачу, если симптом доставляет беспокойство.

— Если уши горят после долгого пребывания на солнце или эмоционального стресса, то, скорее всего, беспокоиться не о чем. Но если видимой причины для этого нет, лучше сходить на прием к врачу. Он назначит анализы и определит причину неприятного явления, — рекомендует Оксана Потылицына.

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