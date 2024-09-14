Подростки скупают пирсинг-наборы и прокалывают сами себе носы, уши и языки — чем это чревато

Многие подростки признаются, что, когда прокалывали себе что-либо, испытывали невероятную боль Источник: Wildberries.ru











Еще недавно подростки скупали на маркетплейсах декоративные брекеты и крепили их на зубы. Хотелось выглядеть модно. На смену пришла иная забава: заказывают наборы для пирсинга и прокалывают носы, губы, языки и уздечки во рту. Причем сами. Конечно, и результат соответствующий: либо украшение висит криво, либо травмированная часть тела. MSK1.RU узнал у врача и мастера-пирсера, насколько опасно такое увлечение и к каким последствиям оно может привести.

«Слишком низко проколола — и порвалась уздечка»

Большой выбор пирсинг-комплектов можно найти на маркетплейсе Wildberries. Такие товары там стоят 200–400 рублей. В наборе идут два циркуляра и сама игла «с трехгранной алмазной заточкой» для прокола.

В описании к товару продавец уточнил, что продукт рекомендован для профессиональных пирсинг-салонов. Также там указано возрастное ограничение — 18+. Однако это не мешает покупать комплект лицам младше данного возраста. В отзывах — сплошь фотографии подростков.

Выбор велик! Источник: Wildberries.ru











Чаще всего подростки прикладывают снимки пирсинга септум — это прокол носовой перегородки между ноздрями. Также школьники делают пирсинг смайл — прокол уздечки верхней губы.

— Проколола смайл и септум. Смайл было больно, а септум вообще ад. Многие говорят, что не больно, но у всех разный болевой порог. В общем, показала бабушке, и она не против. А вот маме с папой еще нет, и мне кажется, они меня убьют, — поделилась опытом одна из покупательниц.

Вот такой результат Источник: Wildberries.ru

Многие признаются, что, когда прокалывали что-либо, испытывали ужасную боль. Кроме того, далеко не всегда процедура пирсинга заканчивается успешно: у кого-то прокол выходит кривым, а кто-то даже рвет уздечку во рту.

— Хорошо всё проколола. В первый раз было не больно, а во второй чуть сознание не потеряла, — написала Алиса.

— Это просто ужас, вся ванна в крови! — рассказал другой покупатель.

— Сам набор топ, но я слишком низко проколола — и у меня порвалась уздечка, — посетовала Нелли.

— Игла хорошая, но держатель с очень большим отверстием — игла проходит криво. Зато родители, увидев, отвели к мастеру перепроколоть, — отметила Оливия.

Некоторые комментарии шокируют Источник: Wildberries.ru











«Можно легко задеть нерв»

Анна, пирсер с 20-летним стажем, рассказала нам, что часто встречает детей, которые делают себе проколы дома, а потом приходят в студию с воспалением или аллергией. В основном подобные осложнения развиваются из-за некачественных украшений.

— Я посмотрела эти наборы и не рекомендую их покупать. Украшения, которые там представлены, недостаточно хорошего качества. Чаще всего это хирургическая сталь. Многие реагируют на никель, который есть в составе сплава, но человек без опыта не сможет отличить простое воспаление от аллергической реакции на металл, — объяснила Анна.

По словам мастера, на маркетплейсах продают дешевые иглы и самые простые украшения, поэтому и стоят такие комплекты копейки. Циркуляры обычно в районе 200 рублей, а иглы — около 50.

На фото — циркуляр в уздечке. Данный прокол называется «смайл» Источник: Wildberries.ru











По мнению мастера, любой неподготовленный человек, а тем более ребенок, вряд ли сможет сделать прокол самостоятельно без вреда для здоровья. В пирсинге есть множество нюансов: во время процедуры смотрят на пульсацию, обходят хрящи и опасные точки. Особенное внимание уделяют проколу брови — выполнять его в домашних условиях чревато ужасающими последствиями.

— Можно легко задеть нерв, вплоть до того, что разовьются тики. Часто люди прокалывают себе хрящи пистолетом. Я видела кучу последствий — деформаций ушей. Кому-то часть хряща отсекают, кому-то дренажи делают. С трудом представляю, как можно без опыта проколоть язык, не задев артерии. Если промахнуться, человек может остаться без языка, — рассказала Анна.

От рубцов до онемения мышц

Новое увлечение подростков может привести к опасным последствиям, предупреждает врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков. Пирсинг в домашних условиях влечет инфицирование, воспаление и аллергию.

— Эти наборы не являются стерильными, их не дезинфицируют, как положено требованиями. Кроме того, подросток не знает правил асептики и антисептики и может неправильно продезинфицировать места, где он проводит эти дела с пирсингом, — объяснил Тимаков.

Врач также подчеркнул, что дети не знают анатомическое строение своего тела, поэтому могут сделать проколы в неподходящих местах. В итоге пирсинг будет долго заживать, сформируются рубцы, а в худшем случае — онемеют мышцы.

Смайл в носу — радости нет предела Источник: Wildberries.ru









