«Спать могла только сидя»: россияне жалуются на злобный вирус, который атакует семьи

Заболевшие жалуются на высокую температуру и кашель Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В последние пару недель всё больше россиян начали болеть. И это неудивительно: наступила осень, стало прохладнее. Но у многих возникает вопрос, что это за злобный вирус пришел в город, потому что обычными тремя днями, как при ОРВИ, отделаться удается далеко не всем. Основные симптомы: температура под 39, слабость и кашель, который не дает спать ночами. Наши челябинские коллеги из 74.RU спросили у специалистов, что это может быть и что с этим делать.

Просто простуда?

Алексей на больничном уже вторую неделю.

— Обычно отлежался день-два — и снова на работу, а тут температура подскочила до 39 и не сбивается, — рассказывает Алексей. — Это была пятница, я подумал, отваляюсь в выходные, но нет, легче не стало. В понедельник пришлось вызывать врача и открывать больничный. Самое интересное, что утром температуры почти нет и даже кажется, что пошел на поправку, но после обеда она уже 38, а к вечеру жарит под 39.

Врач выписала стандартный набор: противовирусные, санацию горла и носа, но прошла неделя, а температура на месте.

— Через неделю врач назначила антибиотик. Дня через два стало легче, температура уже не такая высокая, я ее почти не чувствую, но слабость пока осталась, и кашель тоже, — говорит он. — Я так жестко болел только ковидом в пандемию. В поликлинике спрашиваю: «Что это за вирус такой, может, опять ковид?» Но тест в этот раз брать не стали, отмахнулись: «Просто простуда».

По словам Алексея, буквально через несколько дней после него заболела дочь-школьница, симптомы один в один, только ей на пятый день болезни сделали рентген, и он показал пневмонию.

Похожие жалобы и у других заболевших.

— Дочь начала кашлять, а потом подскочила температура. Неделю лечились противовирусными и жаропонижающими, вроде здоровье пошло на поправку, но через три дня температура поднялась снова, а кашель усилился настолько, что спать ночами она могла только сидя и в обнимку с небулайзером, — говорит Ирина. — Я перепугалась, подумала, что осложнение пошло на легкие. Но педиатр послушала, успокоила, что в легких всё чисто, назначила только дополнительные препараты от кашля, и через несколько дней действительно стало легче.

А через неделю Ирина заболела сама.

— Вечером накатила слабость, мышцы в ногах и в спине стало ломить. Поставила градусник — 38,8, — рассказала она.

Какие вирусы витают в воздухе

Мы спросили в региональном Роспотребнадзоре, что за вирусы гуляют сейчас по городу.

— С конца августа отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ, ничего необычного в этом нет, единственное, мы сейчас отмечаем подъем заболеваемости микоплазменной инфекцией — это не вирус, это бактерия, которая может вызывать пневмонии, и довольно тяжелые. Ковид тоже циркулирует, в том числе штамм FLiRT — это новая разновидность омикрона, — рассказала заместитель руководителя ведомства Светлана Лучинина.

Чем опасна микоплазма

Насколько опасны эти возбудители, 74.RU рассказала главный инфекционист Челябинска, заведующая инфекционным отделением горбольницы № 8 Екатерина Стенько.

— Что касается микоплазмы, это совершенно обычный подъем заболеваемости, он практически каждый год случается, когда-то больше, когда — меньше. Высокой заразностью микоплазма не обладает, тем не менее при достаточно тесных контактах в коллективах, в семьях могут быть случаи заражения друг от друга, — говорит доктор. — Но это не то заболевание, которое дает большие вспышки, как грипп, допустим, или ковид.

В большинстве случаев подхватившие микоплазму болеют так же, как при любой респираторной инфекции: с высокой температурой, интоксикацией, кашлем. Отличие от ОРВИ в том, что лечится микоплазма антибиотиками, причем препараты подходят не все.

— Микоплазма — это микроорганизм, в отличие от бактерии у нее нет клеточной стенки, она сама по себе не может существовать, чтобы размножаться, ей надо на клетку закрепиться, — объясняет врач-инфекционист. — Лечится она антибиотиками, но терапия специфическая.

Микоплазменная респираторная инфекция представляет собой острую инфекцию дыхательных путей, которая может приводить к бронхопневмонии. Передается воздушно-капельным путем. При микоплазменных поражениях верхних дыхательных путей обычно отмечается сухой кашель, боль в горле, насморк. Чаще всего симптомы проходят через неделю, но иногда затягиваются до двух недель. Иногда микоплазменная респираторная инфекция протекает по типу пневмонии с поражением легких.

ПЦР-тесты на микоплазму (многие еще помнят со времен ковида, что это такое) существуют, но проводят их не всем заболевшим, а только по показаниям. Поэтому, если появились симптомы ОРВИ, лучше не заниматься самолечением, а сразу вызвать врача.

— Антибиотики должны назначаться врачом и продаваться по рецепту. Если врач назначает антибиотик, значит, он взвешивает за и против, насколько это необходимо, — напомнила Екатерина Стенько. — Безусловно, никакого самолечения и употребления антибиотиков как поливитаминов не должно быть.

Микоплазма опасна своим осложнением — микоплазменной пневмонией, но развивается она, как правило, в запущенных случаях и у людей, имеющих тяжелые хронические заболевания.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы

А что же ковид?

Ковид никуда не ушел, он просто постоянно меняется, поэтому подхватить новый штамм несложно. Симптомы у «флирта» могут быть самыми разными: головная боль, кашель, боль в горле, слабость, утомляемость, повышение температуры, расстройства со стороны ЖКТ, кто-то теряет обоняние, кто-то нет — всё очень индивидуально. И тяжелые случаи тоже могут быть.

— По-прежнему в зоне риска всё те же лица с хроническими заболеваниями, пожилые, беременные. И опять же, ничего не надо запускать: заболели — обратитесь к врачу. Все проблемы на 90% возникают из-за того, что вовремя не обращаются, — говорит Екатерина Стенько.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

С тестами на ковид проще, сейчас они свободно продаются в аптеках, поэтому, если вам принципиально узнать, чем вы заболели, можно его сделать. Но лечение всё равно должен назначить врач, кто знает, может, к вирусам уже присоединилась и бактериальная инфекция.