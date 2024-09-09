Облако солнечной плазмы нанесет лобовой удар по Земле. Предупреждение ученых

На Земле ожидается многочасовая магнитная буря Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ) предупредили о магнитных бурях, которые обрушатся на Землю 10 и 11 сентября. Причиной станут недавние вспышки на Солнце.

— 7 сентября произошёл очень крупный выброс на видимой солнечной стороне, который похоже заденет нашу планету краем. На вечер вторника 10 сентября по московскому времени прогнозируются бури уровня 1-2 по 5-балльной шкале. Есть умеренные вероятности (около 30 %) на полярные сияния в европейской части страны. Но это не всё на данный момент, так как Солнце выбросило сегодня с утра новые крупные объёмы плазмы, и на этот раз похоже точно по направлению на Землю. Вероятность лобового удара для нового облака составляет более 90 %, — сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным астрофизиков, на снимках, поступающих из космоса уже видно облако размером около 30 миллионов километров, движущееся со скоростью около 800 км/с.

— При таких скоростях на транзит от Солнца до Земли ему потребуется около 50 часов, то есть приход солнечных масс предварительно ожидается в середине дня 11 сентября, — уточнили специалисты.

Прогноз на ближайшие три дня Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ











По расчетам ученых, это вызовет магнитную бурю, которая может стать продолжением той, что ожидается 10 сентября.

— Два удара по Земле могут слиться в одну бурю продолжительностью около суток, — предупредили специалисты.

Напомним, в период магнитных бурь может ухудшаться состояние метеочувствительных людей. В группе риска находятся те, кому за 50 лет, пациенты с болезнями сердца, гипертонией, сахарным диабетом. У таких людей могут обостриться хронические заболевания. В периоды магнитных бурь медики рекомендуют избегать стрессов, высыпаться, пить больше воды, сократить потребление соли, отказаться от алкоголя.