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Здоровье Облако солнечной плазмы нанесет лобовой удар по Земле. Предупреждение ученых

Облако солнечной плазмы нанесет лобовой удар по Земле. Предупреждение ученых

Что прогнозируют специалисты

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5 комментариев

На Земле ожидается многочасовая магнитная буря

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ) предупредили о магнитных бурях, которые обрушатся на Землю 10 и 11 сентября. Причиной станут недавние вспышки на Солнце.

— 7 сентября произошёл очень крупный выброс на видимой солнечной стороне, который похоже заденет нашу планету краем. На вечер вторника 10 сентября по московскому времени прогнозируются бури уровня 1-2 по 5-балльной шкале. Есть умеренные вероятности (около 30 %) на полярные сияния в европейской части страны. Но это не всё на данный момент, так как Солнце выбросило сегодня с утра новые крупные объёмы плазмы, и на этот раз похоже точно по направлению на Землю. Вероятность лобового удара для нового облака составляет более 90 %, — сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным астрофизиков, на снимках, поступающих из космоса уже видно облако размером около 30 миллионов километров, движущееся со скоростью около 800 км/с.

— При таких скоростях на транзит от Солнца до Земли ему потребуется около 50 часов, то есть приход солнечных масс предварительно ожидается в середине дня 11 сентября, — уточнили специалисты.

Прогноз на ближайшие три дня

По расчетам ученых, это вызовет магнитную бурю, которая может стать продолжением той, что ожидается 10 сентября.

— Два удара по Земле могут слиться в одну бурю продолжительностью около суток, — предупредили специалисты.

Напомним, в период магнитных бурь может ухудшаться состояние метеочувствительных людей. В группе риска находятся те, кому за 50 лет, пациенты с болезнями сердца, гипертонией, сахарным диабетом. У таких людей могут обостриться хронические заболевания. В периоды магнитных бурь медики рекомендуют избегать стрессов, высыпаться, пить больше воды, сократить потребление соли, отказаться от алкоголя.

В ближайшие два года ученые прогнозируют увеличение количества магнитных бурь на Земле. Это связано с 11-летним циклом солнечной активности. Очередной ее пик ожидается в 2025 году.

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Магнитная буря Вспышка на Солнце Здоровье Прогноз
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Комментарии
5
Гость
9 сентября 2024, 17:26
Господи а метеориты будут? -Ваня Жуков-
Гость
9 сентября 2024, 17:25
мало нам плана Таврического и это ещё сверху
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