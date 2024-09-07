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Здоровье Дело не только в жадности. Психотерапевт объяснил, почему мужчины забирают подарки при расставании

Дело не только в жадности. Психотерапевт объяснил, почему мужчины забирают подарки при расставании

Некоторые, помимо дареного, прихватывают с собой и совместно купленные предметы быта

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Разрыв — это триггер, который может вызвать нетипичную реакцию

Негативные события в жизни меняют людей до неузнаваемости. Например, всегда щедрый, но уже бывший возлюбленный может забрать подарки и в прямом смысле попилить совместно купленные вещи. Журналисты нашей редакции знают несколько таких невыдуманных историй. Что правит экс-партнерами в такие моменты? Человеку с каким психотипом свойственно такое поведение? Ответы на эти и другие вопросы найдете в коротком видео.

Кто-то увозит диван, купленный на общие деньги три года назад, кто-то — кольцо, подаренное на день рождения, а бывший муж подруги нашей журналистки забрал половину веревки, на которой сушилось белье (потому что покупали ее вдвоем). Психоаналитик Николай Стрелков объяснил, что в таких случаях дело может быть не в жадности бывшего. Основной мотив — сделать экс-партнерше как можно больнее, чтобы она почувствовала нужду в человеке. Однако на такое могут пойти в основном люди, которые не совсем здоровы психически.

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Бывший парень Расставание Психоанализ
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