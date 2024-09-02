6 признаков, которые могут указывать на опухоль мозга. Рассказывает нейрохирург

Невинные, на первый взгляд, симптомы могут вводить в заблуждение: они встречаются у многих, порой проходят сами и часто не свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем. Однако »Доктор Питер» уверен: стопроцентной гарантии в том, что все хорошо, вам никто не даст до тех пор, пока не сделаете хотя бы минимальные обследования и не исключите опасные патологии.
Чаще бывает у молодых
Долго скрываться за банальными симптомами, на которые многие не обращают особого внимания, может, например, аденома гипофиза. Это доброкачественная опухоль мозга, которую чаще всего выявляют у людей в самом расцвете сил — в возрасте от 20 до 50 лет.
По словам врача-нейрохирурга Александра Калинкина, точные причины, почему развивается аденома гипофиза, не установлены, поэтому и особых мер защиты до сих пор не существует. Важно по возможности избегать черепно-мозговых травм и инфекций, затрагивающих центральную нервную систему. А главное — надо быть просто внимательнее к своему здоровью и вовремя обращаться к врачу, если чувствуете непонятные изменения.
Александр Калинкин — нейрохирург, онкохирург Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России), кандидат медицинских наук.
Как говорят специалисты, аденома гипофиза хоть и доброкачественная опухоль, но тоже опасна возможными последствиями: можно лишиться зрения или заработать психические расстройства.
Не игнорируйте эти симптомы
Новообразование развивается в основном на передней доле головного мозга и состоит из железистой ткани. Эта опухоль может быть гормонпродуцирующей — в этом случае она способна вызывать не только неврологические, но и эндокринологические нарушения, влияющие на гормональный фон человека.
Растет образование медленно, но по мере роста начинает всё ярче и ярче себя проявлять. Растущая аденома гипофиза обычно провоцирует:
распирающую боль в голове;
ухудшение зрения;
снижение внимания и памяти;
сбои менструального цикла у женщин;
повышение артериального давления;
эндокринные нарушения.
— При возникновении неврологических симптомов следует обратиться к врачу. Насторожить должны усиливающаяся боль в области лба, глаз и висков, зрительные нарушения, отсутствие менструаций, трудности с зачатием, повышение массы тела и ухудшение качества кожи. Раннее выявление заболевания позволяет вовремя начать терапию и избежать осложнений, — предупреждает Александр Калинкин.
Операция нужна не всегда
По словам экспертов ФНКЦ ФМБА России, самым точным методом диагностики при подозрении на аденому гипофиза считается МРТ головного мозга. Для подтверждения диагноза врач может дополнительно назначить оценку гормонального статуса и полное офтальмологическое обследование.
Однако лечение доброкачественной опухоли мозга не всегда подразумевает исключительно операцию. Выбор тактики зависит от размеров опухоли, возраста пациента и его сопутствующих заболеваний.
— Небольшое новообразование позволяет использовать лекарственные препараты, понижающие уровень вырабатываемого им гормона. Если размеры опухоли приводят к сдавливанию окружающих тканей, назначается хирургическое лечение, — поясняют медики.
Кстати, при такой операции трепанация черепа вовсе не обязательна, ее могут сделать через носовые проходы, с применением эндоскопа. Длится вмешательство всего 1–2 часа, а уже спустя 12 часов пациент может сам ходить и есть, а еще через 3–5 дней его отпускают домой. По словам специалистов, эндоскопическое трансназальное удаление — золотой стандарт лечения аденомы гипофиза.
А что, если, помимо головы, болит и спина?
Ранее мы рассказывали о том, надо ли беспокоиться, если дает о себе знать не только голова, но и спина. Многие тут же бегут делать МРТ. Но на такой шаг не всегда нужно идти.
— В большинстве случаев боль в спине — это нейрорефлекторные мышечно-тонические синдромы, которые диагностируются несложно, и в этом случае достаточно лишь осмотра невролога, — объясняет невролог Дмитрий Тархов.
Дмитрий Тархов — невролог, заведующий отделением НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге.
Но когда опытный невролог видит, что у пациента есть проявление не только боли, а потеря либо чрезмерное раздражение функций — например, симптом натяжения корешков, — то есть когда в симптомокомплекс входит еще что-то дополнительное, тогда, естественно, пациенту рекомендуется выполнить МРТ.