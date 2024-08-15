Муж не может, сперма Дурова поможет? Реально ли родить гения и будущего миллиардера — ответ генетика

Павел Дуров — одна из самых обсуждаемых личностей за последнюю неделю Источник: Durov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Последнее время только и разговоров, что о сперме миллиардера Павла Дурова. В конце июля бизнесмен сделал неожиданное заявление, рассказав, что он был донором для банка биоматериалов. К слову, в одной из московских клиник до сих пор можно приобрести замороженную сперму создателя «ВКонтакте» и Telegram.



Наши коллеги из NN.RU выяснили, какова вероятность того, что женщина сможет родить ребенка с уникальным набором генов Дурова. Врач-генетик Приволжского исследовательского медуниверситета Денис Черневский рассказал, будет ли ребенок обладать высоким уровнем интеллекта и какая внешность достанется малышу.



«Ученые из Германии установили, что интеллект передается от матери, а не от отца»



Перед традиционным зачатием или ЭКО будущие родители редко задумываются о том, каким же будет ребенок. В основном паре достаточно того, что малыш вберет в себя хорошие гены их или бабушек и дедушек. Однако новость о продающейся сперме создателя «ВКонтакте» и Telegram всколыхнула интернет. Судя по комментариям в соцсетях, многие женщины по всему миру захотели родить «маленького Дурова» в надежде, что ребенок унаследует ум и прочие качества гениального донора.



Однако ДНК — хитрая система, которая действует практически непредсказуемо. Даже несмотря на то что за последние десятилетия медицина шагнула вперед. По словам врача-генетика Дениса Черневского, на данный момент известно около 20 тысяч генов, из них большинство представлено двумя копиями: одну человек получает от матери, другую — от отца. При этом вся наша ДНК формируется примерно на 51% от мамы и на 49% от папы.



— Интернет пестрит заявлениями, что ряд признаков ребенок получает от одного родителя, а ряд — от другого. Самым ярким примером является периодически возникающая новость в стиле «Ученые из Германии установили, что интеллект передается от матери, а не от отца». Однако это немецкое исследование было опубликовано в далеком 2001 году и его результаты журналисты по всему миру описали неверно, — подчеркнул Черневский.



«Есть более 50 генов, связанных с уровнем IQ»



Кроме того, люди отличаются между собой не «разными генами, а разными версиями одни и тех же генов». Самые простые примеры таких ситуаций обычно приводят в школе на уроках биологии. По словам врача-генетика, у всех людей есть ген под кодом MC1R, но отличаются его варианты. Например, у одних — вариант, дающий рыжий цвет волос, у других — вариант, дающий не рыжий.



— А что, если от мамы — рыжий, а от папы — не рыжий? Вне зависимости от происхождения победит не рыжий, так как он является доминантным и подавляет рецессивный. Вы наверняка вспомните и про цвет глаз, и другие признаки, но спешу разочаровать: такая классическая «школьная» генетика работает только для весьма ограниченного числа простых признаков, определяемых только одним конкретным геном, — объяснил эксперт.



Большинство наших индивидуальных особенностей — более сложные. В этот список входят как раз интеллект, рост, творческие способности, предрасположенности к негенетическим болезням. Вывод простыми словами: сперма Павла Дурова не станет панацеей для женщины, мечтающей родить успешного гения.



— Есть четыре гена, которые отвечают за размер и форму лба, пять генов — за кончик носа, и более 50, связанных с уровнем IQ. Когда мы рассматриваем эти сложные признаки, термины «доминантный» и «рецессивный» с трудом применимы и предсказать результат смешения ДНК родителей будет трудно, — приводит пример Черневский.





«Выбор по фотографии и описанию достижений человека — на втором месте»

По словам медика, на сегодняшний день невозможно предугадать, какие черты ребенок точно получит от мамы, а какие — от папы. Тем более на это нереально повлиять. Из-за того что копии генов родителей постоянно перетасовываются, друг на друга могут быть не похожи даже родные братья и сестры. Хотя статистически чаще генетическое сходство у них достигает 50%.



Поэтому, если женщина планирует забеременеть от донора спермы, не стоит выбирать по внешности или другим признакам. Лучше обратить внимание на наличие скрытого носительства генетических заболеваний.



— Скрытое носительство можно эффективно выявлять при планировании беременности и предотвращать с использованием ЭКО с генетическим тестированием эмбрионов. Поэтому, если рассуждать с точки зрения того, что мы можем реально просчитать и предупредить, на сегодня при выборе донора обязательно надо руководствоваться обследованием на скрытое носительство генетических заболеваний, а выбор по фотографии и описанию достижений человека ставить на второе место, — резюмировал Денис Черневский.

