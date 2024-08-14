Фетишистам и трансвеститам — только пешком. Россиянам с расстройством сексуального поведения запретят водить машину

Психиатр объяснил, обоснован ли этот запрет Источник: Мария Романова / Городские порталы











Минздрав России хочет продлить запрет на вождение автомобиля людям с психическими расстройствами, включая сексуальные предпочтения и половую идентификацию. В список противопоказаний к управлению транспортом входят деменция, биполярное расстройство, депрессия, ПТСР, транссексуализм, эксгибиционизм и прочее. Такой проект распоряжения правительства опубликован на федеральном портале.



Все содержащиеся в новом проекте заболевания есть и в предыдущем перечне, который был утвержден в 2014 году. Если распоряжение подпишут, оно вступит в силу 1 сентября 2025 года.

С такими противопоказаниями, как деменция, слепота или шизофрения, всё понятно. Но почему нельзя водить тем, кто имеет необычные сексуальные фетиши или сменил пол? Наши коллеги из MSK1.RU разбирались в этом вместе с экспертами.

Кому нельзя водить

В список медицинских противопоказаний к управлению автомобилем входят десять групп психических расстройств. Среди них есть болезни глаза: садиться за руль нельзя россиянам с аномалией цветового зрения и бинокулярной слепотой. Также запрещено водить людям, страдающим эпилепсией и умственной отсталостью.

Еще одна группа из перечня — органические психические расстройства. К ним относятся деменция, шизофрения, галлюциноз, тревожное расстройство, расстройство личности и так далее.

Под запрет также попадают расстройства настроения, к которым относятся биполярное расстройство (даже в ремиссии) и депрессия . Нельзя водить людям с социальными фобиями, острой реакцией на стресс, обсессивно-компульсивным расстройством, ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство).

Противопоказанием к вождению являются и расстройства половой идентификации и сексуального предпочтения. Это транссексуализм, трансвестизм двойной роли, фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилия, садомазохизм . Нельзя садиться за руль пироманам и клептоманам .

Последняя группа из списка — психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ. Водители не должны употреблять алкоголь, опиоиды (сильнодействующие болеутоляющие средства), каннабиноиды (вещества, получаемые из конопли), седативные или снотворные средства, кокаин, галлюциногены, летучие растворители и другие стимуляторы (включая кофеин) и некоторые наркотические средства.

Почему нельзя водить в депрессии?

В перечень Минздрава входят физиологические ограничения, которые очевидно мешают вождению: например, слепота, галлюциноз или эпилепсия. Но пациенты с такими психическими заболеваниями, как депрессия, биполярное расстройство и ОКР, могут выходить в ремиссию, или болезнь может протекать в легкой стадии.

Тем не менее допускать их управлять транспортом опасно, так как такие люди имеют склонность к суицидальным мыслям, считает врач-психиатр Александр Федорович.

— Эти расстройства могут так или иначе смещать психический статус человека в сторону суицидальных мыслей и суицидального поведения. Мы сталкивались с этим в ситуации с немецким летчиком, который пребывал в депрессии длительное время, но полеты ему не запрещали, пока он не влепил в горную гряду самолет и 150 человек пассажиров. Это был очень иллюстративный случай, — объяснил MSK1.RU Федорович.

Речь идет о катастрофе A320 под Динь-ле-Беном, которая произошла 24 марта 2015 года. Немецкий летчик Андреас Лубиц, который выполнял рейс вторым пилотом, намеренно разбил самолет во французских Альпах. В результате погибли все 150 человек, находившихся на борту. Лубиц наблюдался у психиатров, однако скрывал от работодателя проблемы со здоровьем.

Если же говорить о людях с диагностированным биполярным расстройством, то у них часто меняются фазы мании и депрессии. В маниакальном эпизоде пациент полностью теряет критическое мышление — садиться за руль в таком состоянии небезопасно.

Он может засыпать в депрессии, а проснуться вылетевшим в облака. Александр Федорович, врач-психиатр

Однако далеко не все россияне, испытывающие психические проблемы, обращаются к врачу и, соответственно, знают о своем диагнозе. Да и самим пациентам трудно отследить улучшение или ухудшение своего состояния.

— Какой уровень осознанности нужен, чтобы человек, если у него меняется состояние, сразу побежал к психиатру и добровольно отказался от вождения транспорта? — отметил Федорович. — Психологи очень дружно ввязались лечить всё подряд, в том числе и депрессию, без препаратов, что усугубляет ситуацию.

Как проверить водителя на запрещенные препараты?

В случае клинической депрессии человек должен находиться в стационаре, и о вождении речи не идет. Но психиатры также различают легкие формы депрессии или депрессивные реакции, при которых людям назначают антидепрессанты. Тогда пациентам не рекомендуют садиться за руль.

Однако закон не уточняет, как именно будут отслеживать применение запрещенных при вождении препаратов.

— Для этого надо делать анализ. Далеко не в каждой лаборатории его сделаешь. Некоторые достаточно дорогие, некоторые делаются не секунды. То есть технологически каким образом можно проверить водителя на 1,5 сотни препаратов, которые якобы мешают вождению? — говорит эксперт в области здравоохранения Николай Прохоренко.



По мнению эксперта, критерии в перечне медицинских противопоказаний нечеткие и нетехнологичные.

Права будут аннулировать?

Прохоренко также подчеркнул, что психические расстройства имеют широкие диапазоны: под одним диагнозом может скрываться как легкая форма, так и неадекватное состояние.

— Под одним диагнозом может скрываться неадекватное восприятие действительности. Но под этим же диагнозом может быть легкая форма, которая не мешает водить машину. Поэтому я считаю, что огульное включение всего в перечень является способом уменьшить риски для тех, кто этот перечень составляет, — рассказал MSK1.RU Прохоренко.

Кроме того, возникают вопросы к тому, каких водителей лишат права вождения. Будет ли закон распространяться на новичков или тех, кто уже получил права, но вдруг заработал депрессию?

— То есть он будет распространяться на тех, кому диагноз впервые установлен? Действует ли он в отношении тех, кто уже получил права? Получается, что нужно права аннулировать? Или отправить их еще раз на медкомиссию для проверки наличия этого диагноза? — задается вопросами эксперт.

Технологическое применение многих критериев покрыто туманом. Николай Прохоренко, эксперт в области здравоохранения

По словам психиатра Александра Федоровича, в условиях жизни в мегаполисе люди часто испытывают депрессивные реакции, например, из-за работы в офисе или уровня информационной нагрузки.

— Представьте: вы выходите утром, а у вас машина стоит с разбитыми стеклами. Это вас как-то обрадует? Поднимет вам настроение? Конечно, нет. Человек склонен к подобного рода реагированию, мы это наблюдаем в агрессивных реакциях на той же дороге. Это такое проявление усталости. Поэтому тут всё очень непросто, — объяснил врач.

«Грань очень тонкая»

Запрет на вождение автомобиля людям с расстройствами половой идентификации Николай Прохоренко назвал «малообоснованным», поскольку совершенно неясно, по каким критериям их будут признавать «ненормальными».



— Мне сложно это комментировать, честно говоря. Для этого нужно сначала четко признать, что эти люди являются ненормальными, неадекватными, им водить машину нельзя. Мне это представляется малообоснованным. Нужны какие-то объективные критерии, их нет, — пояснил эксперт.



По словам Александра Федоровича, психические расстройства половой идентификации и сексуального предпочтения обычно не бывают изолированными. Как правило, вместе с ними идут еще какие-то расстройства, которые могут быть опасны для общества.

— Это может оказывать определенное влияние на что-то. Но грань между тем, когда это — особенности сексуальной жизни и когда это — уже расстройство, очень тонкая. Должен быть четко прописанный перечень критериев, которые всеми специалистами трактуются совершенно однозначно и не допускают никаких расширений, — убежден психиатр.