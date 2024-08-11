Кофе вреден или все-таки полезен? Ярославский кардиолог развеял миф о популярном напитке

Источник: Мария Ленц / NGS24.RU, ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница»











Ярославский кардиолог развеял миф о вреде кофе. По словам врача Евгения Рябихина, популярный напиток можно пить без опаски, во всяком случае на артериальное давление у людей, которые привыкли его употреблять на ежедневной основе, не влияет.

— Последнее время мне хочется сказать, что кофе реабилитирован. Лицам, которые не принимали его раньше, может незначительно повысить давление. А в целом у людей, которые регулярно его употребляют, значимо не влияет на уровень давления. Он полезен, — рассказал кардиолог Ярославского госпиталя ветеранов войн Евгений Рябихин.



Также врач отметил, что для профилактики заболеваний сердца важно соблюдать режим питания, в частности завтракать по утрам.

— Отсутствие завтрака повышает риск инсультов, вдумайтесь, в 3,5 раза, — пояснил кардиолог. — Повышает риск АБС [Абсолютный риск — это вероятность того, что у конкретного человека возникнут коронарные события (инфаркт или инсульт) или смерть в течение определённого периода времени] на 100% и гипертонии [повышенного артериального давления]. Иногда мы спрашиваем, а почему. А в основном не завтракают те, кто переедает вечером. Надо завтракать обязательно, а на ночь есть меньше.