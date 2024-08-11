НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

0 м/c,

 742мм 60%
Подробнее
USD 87,99
EUR 95,18

СРОЧНО

Ярославский кардиолог развеял миф о кофе

Кардиолог развеял мифы о кофе
Коммунальное ЧП за Волгой
Кинолог — о собаках-вредителях
Продукты для похудения
Атака беспилотников
Главные новости недели
Пройдет звездопад
Афиша развлечений
Новое кладбище под Ярославлем
Почему гудела сирена
Здоровье Кофе вреден или все-таки полезен? Ярославский кардиолог развеял миф о популярном напитке

Кофе вреден или все-таки полезен? Ярославский кардиолог развеял миф о популярном напитке

Врач областной клинической больницы рассказал о заболеваниях сердца

647
4 комментария

Ярославский кардиолог развеял миф о вреде кофе. По словам врача Евгения Рябихина, популярный напиток можно пить без опаски, во всяком случае на артериальное давление у людей, которые привыкли его употреблять на ежедневной основе, не влияет.

— Последнее время мне хочется сказать, что кофе реабилитирован. Лицам, которые не принимали его раньше, может незначительно повысить давление. А в целом у людей, которые регулярно его употребляют, значимо не влияет на уровень давления. Он полезен, — рассказал кардиолог Ярославского госпиталя ветеранов войн Евгений Рябихин.

Также врач отметил, что для профилактики заболеваний сердца важно соблюдать режим питания, в частности завтракать по утрам.

— Отсутствие завтрака повышает риск инсультов, вдумайтесь, в 3,5 раза, — пояснил кардиолог. — Повышает риск АБС [Абсолютный риск — это вероятность того, что у конкретного человека возникнут коронарные события (инфаркт или инсульт) или смерть в течение определённого периода времени] на 100% и гипертонии [повышенного артериального давления]. Иногда мы спрашиваем, а почему. А в основном не завтракают те, кто переедает вечером. Надо завтракать обязательно, а на ночь есть меньше.

По словам врача, нормальное артериального давления у людей любого возраста по верхнему показателю должно быть в районе от 120 до 130, а по нижнему — на уровне 80.

ПО ТЕМЕ
Сердце Кардиолог Кардиология Врач Кофе
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
11 августа 2024, 18:04
Лет на 20 опоздал прозреть ваш кардиолог
Гость
11 августа 2024, 17:27
Полезно всё кроме телевизора
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Мнение
Пропал ребенок, пустующие полки в магазинах, дизайн-код районов: новости недели Ярославля и области
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Мнение
Спустили больше полумиллиона: туристка откровенно рассказала об опуске в Турции и шокирующих ценах
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
Нечистоты в реке, проблемы с ярославским транспортом, масштабная застройка: главные новости недели
Кристина Геворкян
корреспондент
Рекомендуем