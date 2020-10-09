«Мне никогда в жизни так не везло»: ярославец выиграл автомобиль, но не взял его

Компания «Столото» сообщила, что среди выигравших в лотерею «Русское лото» крупную сумму есть ярославец. Это специалист по обслуживанию программного обеспечения Анатолий Ермилов. В сентябре он купил сразу десять лотерейных билетов. И один из них сорвал куш — автомобиль стоимостью 600 000 рублей.



Ярославец рассказал, что купил сначала девять билетов. В каждом он искал свои любимые числа и дату рождения. А через несколько дней купил еще один билет — взял какой попался, не глядя на числа. И именно он оказался самым удачливым. Удивительно, но все остальные билеты тоже выиграли, но там суммы были небольшие.

