«Стыдно жить в этой стране»: в Рыбинске бабушка пришла на остановку со своей табуреткой. Фото

В Рыбинске бабушка пришла на остановку со своей табуреткой. Фото
В Рыбинске с остановки «Улица Солнечная» пропал павильон. На это обратил внимание депутат муниципального совета Рыбинска Олег Леонтьев — он выложил фото, на котором видно, как в этом месте пожилая женщина ждёт транспорт, сидя на принесённом с собой табурете.
— Это — не просто остановка, а пересадочный узел и очень оживлённое место, — объяснил депутат. — Здесь находятся детский центр творчества и несколько больниц.
Рыбинцы возмутились — мол, что творят местные власти.
— Демонтировали [павильон] как раз тогда, когда уже осень на календаре, — высказалась Татьяна Тамило.
— Просто позорище, — добавила Алиса Вернер. — Мне стыдно жить в этой стране.
Городские власти успокаивают — говорят, что скоро здесь будет новый павильон.
— Прежний павильон убрал предприниматель по решению суда, — сообщили в пресс-службе администрации Рыбинска. — Сейчас готовятся новые торги для размещения другого павильона, совмещённого с остановкой.
А пока людям приходится ждать транспорт, стоя под открытым небом. Ну или сидя, если позаботиться об этом заранее.