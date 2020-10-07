«Стыдно жить в этой стране»: в Рыбинске бабушка пришла на остановку со своей табуреткой. Фото

В Рыбинске с остановки «Улица Солнечная» пропал павильон. На это обратил внимание депутат муниципального совета Рыбинска Олег Леонтьев — он выложил фото, на котором видно, как в этом месте пожилая женщина ждёт транспорт, сидя на принесённом с собой табурете.



— Это — не просто остановка, а пересадочный узел и очень оживлённое место, — объяснил депутат. — Здесь находятся детский центр творчества и несколько больниц.



Рыбинцы возмутились — мол, что творят местные власти.



— Демонтировали [павильон] как раз тогда, когда уже осень на календаре, — высказалась Татьяна Тамило.

