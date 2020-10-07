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«Стыдно жить в этой стране»: в Рыбинске бабушка пришла на остановку со своей табуреткой. Фото

Местные жители высказались в адрес городской администрации. Чиновники ответили

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Рядом с этой остановкой расположено несколько больниц

Рядом с этой остановкой расположено несколько больниц

В Рыбинске бабушка пришла на остановку со своей табуреткой. Фото

В Рыбинске с остановки «Улица Солнечная» пропал павильон. На это обратил внимание депутат муниципального совета Рыбинска Олег Леонтьев — он выложил фото, на котором видно, как в этом месте пожилая женщина ждёт транспорт, сидя на принесённом с собой табурете.

— Это — не просто остановка, а пересадочный узел и очень оживлённое место, — объяснил депутат. — Здесь находятся детский центр творчества и несколько больниц.

Рыбинцы возмутились — мол, что творят местные власти.

— Демонтировали [павильон] как раз тогда, когда уже осень на календаре, — высказалась Татьяна Тамило.

Ожидая здесь автобус или троллейбус, присесть теперь негде

Ожидая здесь автобус или троллейбус, присесть теперь негде

— Просто позорище, — добавила Алиса Вернер. — Мне стыдно жить в этой стране.

Городские власти успокаивают — говорят, что скоро здесь будет новый павильон.

— Прежний павильон убрал предприниматель по решению суда, — сообщили в пресс-службе администрации Рыбинска. — Сейчас готовятся новые торги для размещения другого павильона, совмещённого с остановкой.

А пока людям приходится ждать транспорт, стоя под открытым небом. Ну или сидя, если позаботиться об этом заранее.

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Рыбинскгородская средаостановкатранспорт
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