«Деньги не исчезли»: ярославец выиграл в лотерею 1 миллион рублей, анализируя тиражи

Ярославец Денис Мильто выиграл в лотерею. Вообще, мужчина предпочитает участвовать в числовых лотереях и анализировать архивы тиражей. В этот раз он перед сном выбрал билет популярной телелотереи «Русское лото» в мобильном приложении «Столото». Через несколько дней по итогам 1351-го тиража Денис стал обладателем загородного дома стоимостью 1 000 000 рублей.



— Когда пришло СМС, я зашел в личный кабинет и увидел выигрыш. Самопроизвольно заблокировал телефон и некоторое время хлопал глазами. Снова открыл приложение «Столото», а выигрыш не исчез. Тогда я позвал жену, и мы вместе продолжили хлопать глазами, — смеется победитель. — С супругой мы воспитываем двоих близняшек. Их рождение — такое же чудо, как и выигрыш в лотерею. Просто невероятно.

