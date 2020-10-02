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«Деньги не исчезли»: ярославец выиграл в лотерею 1 миллион рублей, анализируя тиражи

Ярославец рассказал, на что потратит деньги

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Денис Мильто оформил свой выигрыш в лотерею деньгами

Денис Мильто оформил свой выигрыш в лотерею деньгами

Супервайзер из Ярославля выиграл в лотерею 1 миллион рублей

Ярославец Денис Мильто выиграл в лотерею. Вообще, мужчина предпочитает участвовать в числовых лотереях и анализировать архивы тиражей. В этот раз он перед сном выбрал билет популярной телелотереи «Русское лото» в мобильном приложении «Столото». Через несколько дней по итогам 1351-го тиража Денис стал обладателем загородного дома стоимостью 1 000 000 рублей.

— Когда пришло СМС, я зашел в личный кабинет и увидел выигрыш. Самопроизвольно заблокировал телефон и некоторое время хлопал глазами. Снова открыл приложение «Столото», а выигрыш не исчез. Тогда я позвал жену, и мы вместе продолжили хлопать глазами, — смеется победитель. — С супругой мы воспитываем двоих близняшек. Их рождение — такое же чудо, как и выигрыш в лотерею. Просто невероятно.

Недавно пара приобрела земельный участок, но средств на постройку дома не хватило. Денис оформил приз деньгами, чтобы провести коммуникации и приступить к строительству дачи.

Известно, что победитель работает супервайзером, свободное время проводит с семьей и ездит охотиться на птицу.

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