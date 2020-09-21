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«Прекратите рвать душу!»: жильцы дома, где убили сестёр, потребовали убрать мемориал у подъезда

Соседи рыбинского маньяка просят людей перестать приносить к дому цветы и игрушки

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Сейчас игрушек и цветов у подъезда еще больше&nbsp;

Сейчас игрушек и цветов у подъезда еще больше 

Жильцы дома, где убили сестёр, недовольны мемориалом у подъезда

Жильцы дома в Рыбинске, где маньяк убил и изнасиловал двух девочек-сестёр, недовольны стихийным мемориалом. Пост-обращение появился в рыбинских соцсетях. В нём соседи просят людей не приносить игрушки и цветы к подъезду. Мол, это пугает их детей.

— Ну куда же это у подъезда? Ещё цветы эти могильные — красные гвоздики. Ну себя поставьте на место жителей дома! Они идут с работы домой с продуктами, с детишками. А на входе — «стена плача». Как в загробный мир входишь. Очнитесь! Это подъезд жилого многоквартирного дома, — написала в соцсетях Мария.

видео: Елена Вахрушева

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— В школу в Беслане тоже несли и игрушки, и свечи. Так люди выражают свои соболезнования. Значит, им не безразлично. Объясните это своим детям, — ответила Наталья.

— Это уже слишком. Ещё венков не хватает. Прекратите рвать душу живым и пугать детей! Всем в этом подъезде и так не забыть случившееся. Лучше отнесите на кладбище игрушки, поставьте свечи в церковь и помолитесь за убиенных, — сказала Ирина.

— Жителям подъезда и так досталось. Ещё этот мемориал. В подъезде многоквартирного жилого дома! Свечи, игрушки эти, валяющиеся в грязи мокрые... Это надо прекращать. Сейчас натащат со всех Переборов. Кто это все будет убирать? Это дом, в котором продолжают жить люди. Очнитесь! Ну создайте вы этот мемориал у ДК хотя бы. Хотя самое лучшее решение — свечку в церкви поставить. Или туда лень идти? — высказалась Мария.

— Девчушкам это все уже не нужно. И не нужно жителям подъезда. А нужно тем, кто хочет потешить свое самолюбие на чужом горе. Игрушки нужны живым детям. Цветы — живым женщинам, — написала Екатерина.

— Действительно, очень страшно. Идешь вечером с работы, а на подъезде горят свечи. Я все понимаю, трагедия. Но когда твой ребёнок говорит: «Мама, мне страшно», понимаешь, что этот мемориал на подъезде — страшилка для детей. У девочек будет могила, туда можно нести игрушки и цветы. Но не на крыльцо, — добавила Наталья.

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мемориалубийство в Рыбинске
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