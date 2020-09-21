«Прекратите рвать душу!»: жильцы дома, где убили сестёр, потребовали убрать мемориал у подъезда

— В школу в Беслане тоже несли и игрушки, и свечи. Так люди выражают свои соболезнования. Значит, им не безразлично. Объясните это своим детям, — ответила Наталья.

— Это уже слишком. Ещё венков не хватает. Прекратите рвать душу живым и пугать детей! Всем в этом подъезде и так не забыть случившееся. Лучше отнесите на кладбище игрушки, поставьте свечи в церковь и помолитесь за убиенных, — сказала Ирина.



— Жителям подъезда и так досталось. Ещё этот мемориал. В подъезде многоквартирного жилого дома! Свечи, игрушки эти, валяющиеся в грязи мокрые... Это надо прекращать. Сейчас натащат со всех Переборов. Кто это все будет убирать? Это дом, в котором продолжают жить люди. Очнитесь! Ну создайте вы этот мемориал у ДК хотя бы. Хотя самое лучшее решение — свечку в церкви поставить. Или туда лень идти? — высказалась Мария.



— Девчушкам это все уже не нужно. И не нужно жителям подъезда. А нужно тем, кто хочет потешить свое самолюбие на чужом горе. Игрушки нужны живым детям. Цветы — живым женщинам, — написала Екатерина.

