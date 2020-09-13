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«В зоне риска»: ярославец снял салют в День города с высоты птичьего полёта

Публикуем полное видео

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Ярославец снял салют в День города с высоты птичьего полёта

Большой салют завершил вчера ночью День города в Ярославле. И этот фейерверк снял на видео ярославец Александр Давидик. Он поднял коптер на высоту птичьего полёта.

— Коптер был реально в зоне риска — осколки от взрывов пролетали мимо, но все целы! Ближе к концу самые эффектные кадры, — говорит Александр.

И вот какие кадры получились в итоге:

Видео: Александр Давидик

Крутыми снимками с салюта поделилась и ярославская журналистка Марина Седнева.

Роскошно!

Роскошно!

Вспышки красного и прекрасного

Вспышки красного и прекрасного

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Как прошёл День города, смотрите в нашей хронике дня.

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День городасалют
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