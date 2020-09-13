«В зоне риска»: ярославец снял салют в День города с высоты птичьего полёта

Ярославец снял салют в День города с высоты птичьего полёта
Большой салют завершил вчера ночью День города в Ярославле. И этот фейерверк снял на видео ярославец Александр Давидик. Он поднял коптер на высоту птичьего полёта.
— Коптер был реально в зоне риска — осколки от взрывов пролетали мимо, но все целы! Ближе к концу самые эффектные кадры, — говорит Александр.
И вот какие кадры получились в итоге:
Видео: Александр Давидик
Крутыми снимками с салюта поделилась и ярославская журналистка Марина Седнева.
Как прошёл День города, смотрите в нашей хронике дня.