«В зоне риска»: ярославец снял салют в День города с высоты птичьего полёта

Большой салют завершил вчера ночью День города в Ярославле. И этот фейерверк снял на видео ярославец Александр Давидик. Он поднял коптер на высоту птичьего полёта.

— Коптер был реально в зоне риска — осколки от взрывов пролетали мимо, но все целы! Ближе к концу самые эффектные кадры, — говорит Александр.



И вот какие кадры получились в итоге: