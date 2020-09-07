Уже больше 7,5 тысяч заразившихся: статистика по коронавирусу в Ярославской области пошла вверх

Статистика по распространению коронавирусной инфекции в Ярославской области третий месяц не снижается. На утро 7 сентября пришли положительные результаты тестов на COVID-19 ещё у 39 человек. С больничных выписали шестерых.
— В Ярославской области с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 7504 человек, выздоровели за всё время 6915 человек, 38 умерли, — сообщили в Информационном центре по коронавирусу в России.
Как распространилась инфекция:
- Ярославль — 3698;
- Рыбинск — 1076;
- Ростовский МР — 386;
- Тутаевский МР — 371;
- Ярославский МР — 339;
- Переславский городской округ — 333;
- Гаврилов-Ямский МР — 256;
- Рыбинский МР — 203;
- Борисоглебский МР — 158;
- Некрасовский МР — 146;
- Угличский МР — 141;
- Пошехонский МР — 113;
- Большесельский МР — 89;
- Даниловский МР — 62;
- Некоузский МР — 59;
- Мышкинский МР — 31;
- Первомайский МР — 18;
- Брейтовский МР — 16;
- Любимский МР — 9.
На утро понедельника зафиксирован подъём заболеваемости по стране в целом: подтверждено +5185 новых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 2328 человек. Впервые за много дней снизилась смертность — за сутки умер 51 человек.
Напомним, в Ярославской области продолжает действовать обязательный масочный режим.