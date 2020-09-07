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Уже больше 7,5 тысяч заразившихся: статистика по коронавирусу в Ярославской области пошла вверх

Обновлённые данные о распространении COVID-19

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Число болеющих коронавирусом выросло&nbsp;

Число болеющих коронавирусом выросло 

Статистика по распространению коронавирусной инфекции в Ярославской области третий месяц не снижается. На утро 7 сентября пришли положительные результаты тестов на COVID-19 ещё у 39 человек. С больничных выписали шестерых.

— В Ярославской области с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 7504 человек, выздоровели за всё время 6915 человек, 38 умерли, — сообщили в Информационном центре по коронавирусу в России.

Как распространилась инфекция:

  • Ярославль — 3698;
  • Рыбинск — 1076;
  • Ростовский МР — 386;
  • Тутаевский МР — 371;
  • Ярославский МР — 339;
  • Переславский городской округ — 333;
  • Гаврилов-Ямский МР — 256;
  • Рыбинский МР — 203;
  • Борисоглебский МР — 158;
  • Некрасовский МР — 146;
  • Угличский МР — 141;
  • Пошехонский МР — 113;
  • Большесельский МР — 89;
  • Даниловский МР — 62;
  • Некоузский МР — 59;
  • Мышкинский МР — 31;
  • Первомайский МР — 18;
  • Брейтовский МР — 16;
  • Любимский МР — 9.

На утро понедельника зафиксирован подъём заболеваемости по стране в целом: подтверждено +5185 новых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 2328 человек. Впервые за много дней снизилась смертность — за сутки умер 51 человек.

Напомним, в Ярославской области продолжает действовать обязательный масочный режим.

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