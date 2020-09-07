Уже больше 7,5 тысяч заразившихся: статистика по коронавирусу в Ярославской области пошла вверх

Статистика по распространению коронавирусной инфекции в Ярославской области третий месяц не снижается. На утро 7 сентября пришли положительные результаты тестов на COVID-19 ещё у 39 человек. С больничных выписали шестерых.

— В Ярославской области с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 7504 человек, выздоровели за всё время 6915 человек, 38 умерли, — сообщили в Информационном центре по коронавирусу в России.