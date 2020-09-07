Упавший с неба, пропавший с радаров: как живёт единственный выживший в авиакатастрофе с «Локомотивом»

«Когда взлетели, душа ушла в пятки»





2015 год

Позже Сизов пообщался с журналистами в суде, на котором в качестве свидетеля появился неожиданно для всех.

— Он так внезапно появился в середине заседания, что вызвал шок среди присутствующих. На какое-то мгновение все опешили, забыв свои вопросы. Сизов рассказал суду, как Як-42 вылетал из Москвы в Ярославль в тот роковой день. Самолет был проверен, и никаких нареканий, в том числе у летчиков, не было. До Ярославля, по его словам, долетели спокойно. На вопрос о том, как произошло приземление в ярославском аэропорту, Александр ответил: «Нормально», — вспоминает журналист 76.RU Екатерина Лещенкова, которая в тот день была на слушании.



Сизов рассказал, как все было в момент падения.

— Я очнулся, когда кто-то громко сказал: «Почему не взлетаем?». Я посмотрел в иллюминатор. Было видно, что самолет движется. Через 5–7 секунд самолет съехал на грунт. Потом взлетел, но не плавно, а задрав нос. Тогда у меня душа ушла в пятки. Все начало перемещаться: перегородки, панели. И все. Дальше столкновение, — рассказал Александр Сизов на суде.