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Тема дняИстория выжившего в катастрофе с «Локомотивом»

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Упавший с неба, пропавший с радаров: как живёт единственный выживший в авиакатастрофе с «Локомотивом»

За 9 лет со дня трагедии Александр Сизов лишь несколько раз рассказывал о случившемся

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Первое интервью Александр Сизов дал в больнице

Первое интервью Александр Сизов дал в больнице

Как живёт единственный выживший в авиакатастрофе с «Локомотивом»

7 сентября 2020 года исполняется 9 лет со дня, когда в Ярославле разбился самолёт с командой «Локомотив». На борту Як-42 в тот день находились игроки основного состава и весь тренерский штат «Локомотива». Из 45 человек, которые были в самолёте, выжил лишь один — бортинженер Александр Сизов.

После катастрофы Сизов ушёл в информационное подполье. Мужчина категорически отказывается общаться с журналистами, его семья тоже. За все 9 лет выживший при крушении пообщался со СМИ лишь несколько раз.

Самолёт рухнул в воду

Самолёт рухнул в воду

СЮЖЕТ

Трагедия «Локомотива»

Очнулся, а вокруг горит вода

2011 год

Первый раз Сизов прокомментировал катастрофу, сидя в больничной палате. Тогда он рассказал, что не пристёгивался и сидел в самом хвосте самолета. Перед взлётом Александр набрал жене и пообещал отзвониться после приземления в Минске.

— Через какое-то время пассажиры стали волноваться, почему не взлетаем, немного времени прошло, я понял, что по грунту идём. С грунта взлетели, и я понял, что самолет заваливается и мы сейчас разобьемся. Когда очнулся, вокруг горела вода, — сказал тогда Сизов в интервью Первому каналу. — Профессию я не буду менять, потому что очень много отдал ей. Возможно, только летать не буду.

Видео: 1tv.ru

Зажимали в подъезде

2012 год

Спустя год после суда — новая весточка от Сизова. На этот раз с журналистами поговорила жена Александра Светлана.

— Извините, мой муж пока с прессой не общается. Да и я, если честно. Некоторые журналисты вели себя так, что меня колотило. Представьте, возвращаюсь я из Ярославля, а меня… в квартиру не пускают! Стоит передо мной журналистка ростом под метр восемьдесят, а сама я 1 метр 60 см, и объявляет: «Пока не поговорите со мной, пройти не дам». Как так можно? Я с ног валюсь, муж в реанимации, — сказала Светлана журналисту StarHit в 2012 году.

Женщина рассказала, что они с мужем обязательно поедут на могилы погибших членов экипажа.

— Мы с Сашей близко к сердцу принимаем горе их родных. Хотя почти не говорим о том, что случилось, даже между собой. Бывает, конечно, вот оно, вспомнилось, но стараемся поскорее прекратить разговор. Саше всё ещё очень тяжело, — добавила женщина.

«Саша! Мы же договорились!»

2013 год

Последний журналист, которому удалось пообщаться с семьёй Сизовых, опубликовал свой материал зимой 2013-го. Александр пустил корреспондента в квартиру, но после короткого разговора жена Светлана выгнала его.

— Разговор стал было потихонечку налаживаться, — вспоминает журналист газеты «Труд» Вадим Карпов. — Александр рассказал, как лежал в Институте имени Склифосовского, как его лечили, как принимал в своем кабинете директор клиники Анзор Хубутия… Но не тут-то было. «Саша!» — воспоминания моего собеседника неожиданно прервал резкий, переходящий в крик голос Светланы. Супруга буквально ворвалась в кухню. — «Мы же договорились — никаких журналистов. Как он сюда попал? Что вы здесь делаете? Я пришла с работы, мне что, думаете, приятно видеть вас у себя, смотреть на вас?»

«Когда взлетели, душа ушла в пятки»

2015 год

Позже Сизов пообщался с журналистами в суде, на котором в качестве свидетеля появился неожиданно для всех.

— Он так внезапно появился в середине заседания, что вызвал шок среди присутствующих. На какое-то мгновение все опешили, забыв свои вопросы. Сизов рассказал суду, как Як-42 вылетал из Москвы в Ярославль в тот роковой день. Самолет был проверен, и никаких нареканий, в том числе у летчиков, не было. До Ярославля, по его словам, долетели спокойно. На вопрос о том, как произошло приземление в ярославском аэропорту, Александр ответил: «Нормально», — вспоминает журналист 76.RU Екатерина Лещенкова, которая в тот день была на слушании.

Сизов рассказал, как все было в момент падения.

— Я очнулся, когда кто-то громко сказал: «Почему не взлетаем?». Я посмотрел в иллюминатор. Было видно, что самолет движется. Через 5–7 секунд самолет съехал на грунт. Потом взлетел, но не плавно, а задрав нос. Тогда у меня душа ушла в пятки. Все начало перемещаться: перегородки, панели. И все. Дальше столкновение, — рассказал Александр Сизов на суде.

Видео: Nikolai358

В зале суда родители погибших хоккеистов спросили у Александра, можно ли будет с ним пообщаться.

— Сизов им ответил: «Можно! Я в Америку не улетал, пластической операции не делал». Правда, контактов он им не оставил. Быстро ушел сразу после слушания, — добавила Екатерина Лещенкова.

Видео: Первый Ярославский

Сосед упал с неба

2020 год

Мы приехали к дому Александра в подмосковный Жуковский. Ранним утром, около 07:00, мы уже стояли у подъезда в надежде встретить мужчину по пути на работу. Дом держит глухую оборону и не выдаёт своего ставшего известным жильца. После десятков разговоров с жителями дома стало понятно: о том, кто такой Сизов, знают только старожилы. Раньше, когда журналисты приходили к дому Сизова, местные сразу спрашивали: «Вы к Саше? Тому, что с неба упал?»

— Живёт он тут, живёт. Сейчас на дачу уехал, — лишь сказал нам сосед Александра. — Они постоянно в это время уезжают.

После катастрофы Александр Сизов действительно остался в авиаотрасли. Но уже без полётов — устроился авиатехником в ОКБ имени Яковлева. Но к настоящему времени уволился уже и оттуда.

— Александр Сизов тут больше не работает. Другой информации, к сожалению, нет, — уточнила 76.RU девушка в приёмной бюро.

Так и пропал с радаров единственный выживший в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

Видео: 1tv.ru

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ХК «Локомотив»ЯрославльавиакатастрофаАлександр Сизов
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