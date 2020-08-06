В Ярославле в следующем году отремонтируют 25 дворов. Кому повезло — список

Мэр Ярославля опубликовал список дворов, которым повезло оказаться в списке на ремонт в 2021 году. Это 25 площадок по всем районам города. Деньги на ремонт направят по губернаторскому проекту «Решаем вместе!» — сегодня в области это фактически единственный вариант для жителей получить благоустроенный двор.

— Сегодня передали в проектный офис «Решаем вместе!» список дворов, которые мы предлагаем для реализации губернаторского проекта в 2021 году. В конце месяца планируется заседание оргкомитета, где будет принято окончательное решение. Очень ждём вместе с жителями итогов этого заседания, — написал мэр Владимир Волков в соцсетях.

