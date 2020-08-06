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В Ярославле в следующем году отремонтируют 25 дворов. Кому повезло — список

Работы планируют по губернаторской программе за счёт областного и городского бюджетов

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Один из дворов, который попал в список к ремонту, сейчас выглядит так&nbsp;

Один из дворов, который попал в список к ремонту, сейчас выглядит так 

Мэр Ярославля опубликовал список дворов, которым повезло оказаться в списке на ремонт в 2021 году. Это 25 площадок по всем районам города. Деньги на ремонт направят по губернаторскому проекту «Решаем вместе!» — сегодня в области это фактически единственный вариант для жителей получить благоустроенный двор.

— Сегодня передали в проектный офис «Решаем вместе!» список дворов, которые мы предлагаем для реализации губернаторского проекта в 2021 году. В конце месяца планируется заседание оргкомитета, где будет принято окончательное решение. Очень ждём вместе с жителями итогов этого заседания, — написал мэр Владимир Волков в соцсетях.

Иными словами, список из 25 дворов пока предварительный. Публикуем его.

Дзержинский район

  • улица Урицкого, дома 22, 26, 28;
  • Архангельский проезд, дома 1, 3.
  • Тутаевское шоссе, дома 62, 62 корпус 1, 64, 64 корпуса 1 и 2;
  • улица Елены Колесовой, 22.

Заволжский район

  • улица Панфилова, дома 11 корпус 2, 13 корпус 2, 15;
  • улица Папанина, дом 5 корпус 3;
  • проспект Машиностроителей, дом 16;
  • улица Ляпидевского, дом 23/18;
  • улица Космонавтов, дома 24 и 26.

Кировский район

  • улица Пушкина, дома 15 и 15 корпус 2;
  • проспект Толбухина, дом 43;
  • проспект Ленина, дом 61;
  • улица Угличская, дом 20;
  • улица Советская, дом 50;
  • улица Победы, дом 13;
  • улица Некрасова, дома 40а, 28, 30.

Ленинский район

  • улица Некрасова, дома 51, 51а, 53;
  • Кучерской переулок, дом 4;
  • улица Автозаводская, дома 83, 85;
  • улица Карла Либкнехта, дом 50.

Красноперекопский район

  • улица Бахвалова, дома 9 и 11;
  • улица Нефтяников, дом 33;
  • улица Закгейма, дома 1, 1 корпус 2, 7 корпус 2.

Фрунзенский район

  • улица 1-я Портовая, дом 4;
  • улица 2-я Портовая, дом 8;
  • посёлок Октябрьский, дома 14 корпус 3, 12 корпус 2;
  • Московский проспект, 163 с 1-го по 9-й подъезды (остальная часть в плане на 2022 год);
  • улица Гоголя, 17б.

Также в этом списке парк Победы на Липовой горе и сквер у Яковлевской церкви в Заволжском районе.

Как добиться ремонта в своём дворе

Чтобы попасть в губернаторскую программу, нужно выполнить следующие условия:

  • Провести собрание в своем доме, договориться о том, кто будет представлять дом в программу.
  • Определить желаемые виды работ (асфальтирование, парковки, лавочки, освещение, детские и спортивные площадки).
  • Обязательным условием попадания в программу является финансовое либо трудовое участие. Обычно финансирование от жителей поступает не более 15% от стоимости проекта. Но можно ограничиться только трудовым участием.
  • Узнать о том, как подать заявку в администрации своего района либо в офисе программы «Решаем вместе!».

— До 15 августа мы принимаем заявки, а до конца месяца уже определимся со списком участников на следующий год. Ожидаем, что будет больше заявлений на ремонт дворов в следующем году, — рассказал руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин.

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«Решаем вместе!»ремонт дворов
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