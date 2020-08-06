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«Громкий всасывающий звук»: на Рыбинском водохранилище рыбака застал смерч. Фото

С неба опустился столб вихря

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Когда над водохранилищем сгущаются тучи — это может быть опасно&nbsp;

Когда над водохранилищем сгущаются тучи — это может быть опасно 

Дождливая и ветреная погода второй половины лета в Ярославской области на Рыбинском водохранилище отзывается настоящими штормами. А то и более страшные явления можно застать. Рыбак из Ярославля Сергей Замораев стал свидетелем смерча над морем.

— Это случилось несколько дней назад, в период перепадов температур. Сергей возвращался с утренней рыбалки, начавшейся для него традиционно в четыре утра. Часы показывали уже 09:00. По его рассказам, ничего не предвещало торнадо. И рыба клевала нормально, и туч синюшных грозовых не было. Обычная дождевая туча в небе болталась. И волна стояла в безопасных, почти штилевых, пределах, — пересказал слова друга Павел Никитин.

Но только рыбак загнал лодку в рукав реки, как позади себя услышал громкий всасывающий звук.

— Темно-серый хобот смерча тянулся из облака к поверхности моря. В воздухе вертело, гудело, будто паровоз стоял в каких-то ста метрах на железнодорожной станции на парах. Нижняя часть хобота торнадо находилась как раз над тем местом, которое каких-то десять минут назад он покинул. Перекрестился! — продолжает пересказ истории Павел Никитин.

Такое явление на водохранилище встречают не впервые. В июне 2019 года сразу несколько торнадо заставили рыбаков разворачивать лодки к берегу.

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Рыбинское морерыбалкасмерчьшторм
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