«Громкий всасывающий звук»: на Рыбинском водохранилище рыбака застал смерч. Фото

Дождливая и ветреная погода второй половины лета в Ярославской области на Рыбинском водохранилище отзывается настоящими штормами. А то и более страшные явления можно застать. Рыбак из Ярославля Сергей Замораев стал свидетелем смерча над морем.

— Это случилось несколько дней назад, в период перепадов температур. Сергей возвращался с утренней рыбалки, начавшейся для него традиционно в четыре утра. Часы показывали уже 09:00. По его рассказам, ничего не предвещало торнадо. И рыба клевала нормально, и туч синюшных грозовых не было. Обычная дождевая туча в небе болталась. И волна стояла в безопасных, почти штилевых, пределах, — пересказал слова друга Павел Никитин.