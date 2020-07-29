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На ребёнка упало дерево: на Ярославль обрушилась непогода. Ситуация в городе в режиме онлайн

Присылайте нам свои фото и видео

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Люди делятся фотографиями последствия непогоды в соцсетях

Люди делятся фотографиями последствия непогоды в соцсетях

На Ярославль резко обрушилась непогода — небо затянуло тучами, пошёл дождь и разбушевался ветер. Мы в режиме реального времени следим за ситуацией в городе, онлайн-трансляция обновляется.

Дорогие читатели! Свои фото и видео присылайте в WhatsApp и Telegram по номеру +7 905 133-55-11 или в личные сообщения во «ВКонтакте».

Тучи затянули небо над Ярославлем за считаные минуты.

На улице Володарского дерево упало на автомобиль. Движение парализовано.

Пользователи соцсетей сообщают, что в Ярославле дерево упало прямо на девочку.

— Стоит за голову держится, — описал происходящее в паблике Ярославль LIVE пользователь под ником Егор Палыч.

Несмотря на высокую температуру воздуха и прояснения на небе, не обошлось сегодня в Ярославле без очаговых дождей и гроз. Синоптики говорят, что дальше будет ещё хуже.

Так выглядит «Яблоневый пасад». Пользователь «ВКонтакте» Светлана Баскова сообщает, что в этом месте произошёл обрыв. Вероятно, речь идёт о линии электропередачи.

На Суздалке со стройки ветер расшвырял по округе стройматериалы.

Ветер начал стихать. Мы завершаем трансляцию.

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