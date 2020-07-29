На ребёнка упало дерево: на Ярославль обрушилась непогода. Ситуация в городе в режиме онлайн

На Ярославль резко обрушилась непогода — небо затянуло тучами, пошёл дождь и разбушевался ветер. Мы в режиме реального времени следим за ситуацией в городе, онлайн-трансляция обновляется.



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