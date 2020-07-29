На ребёнка упало дерево: на Ярославль обрушилась непогода. Ситуация в городе в режиме онлайн

Тучи затянули небо над Ярославлем за считаные минуты.
На улице Володарского дерево упало на автомобиль. Движение парализовано.
Пользователи соцсетей сообщают, что в Ярославле дерево упало прямо на девочку.
— Стоит за голову держится, — описал происходящее в паблике Ярославль LIVE пользователь под ником Егор Палыч.
Несмотря на высокую температуру воздуха и прояснения на небе, не обошлось сегодня в Ярославле без очаговых дождей и гроз. Синоптики говорят, что дальше будет ещё хуже.
Так выглядит «Яблоневый пасад». Пользователь «ВКонтакте» Светлана Баскова сообщает, что в этом месте произошёл обрыв. Вероятно, речь идёт о линии электропередачи.
На Суздалке со стройки ветер расшвырял по округе стройматериалы.
Ветер начал стихать. Мы завершаем трансляцию.