Новый прирост заболевших: оперштаб выдал свежие данные по коронавирусу в Ярославской области

За последние сутки в Ярославской области зафиксировано 37 новых случаев заражения коронавирусом. Новых выздоровевших 35. Всего с начала пандемии в регионе заболели 5797 человек, умерли — 25.
— За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5871 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1471 (25,1%) без клинических проявлений, — сообщили в Информационном центре по коронавирусу в России
Всего в России итогом зарегистрировано 806 720 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За последние сутки выписано 8366 человек, за весь период — 597 140. Умерли 146 человек и 13 192, соответственно.