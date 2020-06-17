В Ярославле произошло ЧП — на проспекте Дзержинского из окна дома на третьем этаже на крышу магазина-пристройки упал трёхлетний ребёнок. Мальчика врачи увезли в больницу, он лечится в стационаре.
- По предварительной информации мальчик находился дома в квартире под присмотром взрослых, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Когда в комнате никого не оказалось, ребёнок забрался на подоконник, где было открыто окно, облокотился на москитную сетку и выпал.
Аналогичный случай произошёл на улице Чкалова. Там из окна выпал 5-летний мальчик. К счастью, здесь был первый этаж. На место сразу же приехали сотрудники полиции.
- Дверь квартиры открыла женщина, которая находилась дома с двумя детьми, - рассказали они. - Говорит, что укладывала младшего ребёнка спать и заснула вместе с ним. В это время другой ребёнок забрался на подоконник, открыл окно и стал там играть. Мальчик нам объяснил, что он забрался на окно, потому что он - супергерой, который умеет летать.
В МВД напоминают, что москитные сетки на окнах не являются надежной защитой и, как правило, становятся причиной падения детей. Чтобы уберечь своих малышей, стоит устанавливать на окна специальные фиксаторы, которые не дадут детям открыть окно.
Как защитить ребенка от падения из окна?
- не оставляйте маленьких детей одних. Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра.
- отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.
- никогда не держите окна открытыми настежь, если дома находится малолетний ребенок.
- открывайте пластиковые окна только в режиме проветривания.
- никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений.
- установите на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров.
- при возможности установите оконные решетки, которые защитят детей от падения из открытых окон.