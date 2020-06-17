В Ярославле произошло ЧП — на проспекте Дзержинского из окна дома на третьем этаже на крышу магазина-пристройки упал трёхлетний ребёнок. Мальчика врачи увезли в больницу, он лечится в стационаре.



- По предварительной информации мальчик находился дома в квартире под присмотром взрослых, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Когда в комнате никого не оказалось, ребёнок забрался на подоконник, где было открыто окно, облокотился на москитную сетку и выпал.



Аналогичный случай произошёл на улице Чкалова. Там из окна выпал 5-летний мальчик. К счастью, здесь был первый этаж. На место сразу же приехали сотрудники полиции.

