27 июня суббота
СЕЙЧАС +27°С
usd 69.13
eur 77.54
Тема дня Женщина умерла от коронавируса в Ярославле

Все новости

Все новости
Город Всё о коронавирусе

Новый умерший от коронавируса в Ярославской области: оперштаб выдал данные на 27 июня

Выявлены и новые зараженные COVID-19

2 069
Обсудить

Поделиться

Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России выдал данные о количестве новых зарегистрированных случаев коронавируса в Ярославской области. По данным федерального оперштаба, за последние сутки в регионе 44 теста на COVID-19 дали положительный результат. Также стало известно об одном новом летальном исходе — скончалась 47-летняя женщина. 46 человек выздоровели.

— С начала эпидемии в Ярославской области подтверждено 4658 случаев заболевания коронавирусом, 2996 человек поправились, 19 умерло, — добавили в федеральном оперштабе.

Статистика по коронавирусу в Ярославской области

Статистика по коронавирусу в Ярославской области

В России за последние сутки зарегистрировано 6852 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Нарастающим итогом зарегистрировано 627 646 случаев. Из них выздоровели 393 352 человека, умерло — 8969 человек.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

коронавируслетальный исходстатистика
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!