Новый умерший от коронавируса в Ярославской области: оперштаб выдал данные на 27 июня

Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России выдал данные о количестве новых зарегистрированных случаев коронавируса в Ярославской области. По данным федерального оперштаба, за последние сутки в регионе 44 теста на COVID-19 дали положительный результат. Также стало известно об одном новом летальном исходе — скончалась 47-летняя женщина. 46 человек выздоровели.



— С начала эпидемии в Ярославской области подтверждено 4658 случаев заболевания коронавирусом, 2996 человек поправились, 19 умерло, — добавили в федеральном оперштабе.

