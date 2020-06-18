В Ярославской области коронавирусом заболели 45 человек. Как меняется динамика

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что за последние сутки в России зарегистрировано 7790 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.





— В Ярославской области количество заболевших COVID-19 увеличилось на 45 человек, — сообщили в оперштабе. — Всего в регионе зарегистрировано 4256 заболевших. Из них 16 человек умерли и 2037 (за последние сутки — 96) выздоровели.