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В Ярославской области коронавирусом заболели 45 человек. Как меняется динамика

Оперативный штаб опубликовал данные по распространению инфекции на 18 июня

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За сутки в регионе выздоровели 96 человек&nbsp;

За сутки в регионе выздоровели 96 человек 

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что за последние сутки в России зарегистрировано 7790 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.


— В Ярославской области количество заболевших COVID-19 увеличилось на 45 человек, — сообщили в оперштабе. — Всего в регионе зарегистрировано 4256 заболевших. Из них 16 человек умерли и 2037 (за последние сутки — 96) выздоровели.

В целом в России нарастающим итогом зарегистрировано 561 091 случай (+1,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки выписано 9621 человек. Выписано за весь период — 313 963. За последние сутки умерли 182 человека. Умерло за весь период — 7660 человек.

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коронавирусстатистика COVID-19Ярославская область
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