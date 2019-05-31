В Ярославле ядовитый борщевик добрался до центральных улиц: чем он опасен и как от него избавиться

Читатели 76.RU во «ВКонтакте» активно обсуждают тему борщевика Сосновского, который заполоняет в Ярославле обочины дорог и дворы. Люди делятся друг с другом советами: облить бензином, моторным маслом, соляным раствором... Другие констатируют, что всё это бесполезно. — Даже отрава не берёт, — лаконично отмечает в беседе жительница Ярославля Ирина Сапожникова. К сожалению, согласны с этим и биологи. Они говорят, что победить смертельно опасный сорняк уже ничто не поможет. По крайней мере, не справимся своими силами. Пока власти не займутся этой проблемой, людям остаётся только смириться с происходящим.

— Борщевик нужно выкапывать вместе с 5–6 метрами грунта в глубину и вывозить всё это на специальный полигон, а на это место завезти новый грунт, — объяснила заведующая кафедрой зоологии и физиологии биофака ЯГПУ имени Ушинского Елена Анашкина. — Есть, конечно, способ справиться людям и вручную с борщевиком около дома, но только в том случае, если это единичные кустарники. Нужно срезать шляпки, выкинуть их, а в полые стебельки налить жидкость «Раундап». Она полностью убьёт опасное растение. Но стоит понимать, что после этого года три не стоит ничего высаживать из съедобных культур в этом месте — средство очень токсичное. По этой причине оно даже запрещено для использования в Европе. Что касается «полить бензином или чем-то ещё», то это поможет лишь временно. Борщевик — растение «хитрое»: он чувствует опасность и приостанавливает на пару лет рост, а потом продолжает разрастаться.

Жители ярославских многоэтажек пробуют разные способы борьбы с опасным сорняком Фото: Светлана Боева / «Жесть Ярославля»

Добрался борщевик уже и до центральных улиц и парков города. Его нашли на откосах Волжской набережной, нижнем ярусе Стрелки, парке 1000-летия Ярославля, Бутусовском парке и в других местах. Но специалисты «Горзеленхозстроя» скосили ядовитое растение.

