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Борются за два миллиона: выбираем самую красивую «Мисс Офис — 2020»

Всех финалисток конкурса в Ярославле ждут приятные призы

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За звание главной офисной красотки будут бороться ярославны от 21 до 34 лет&nbsp;

За звание главной офисной красотки будут бороться ярославны от 21 до 34 лет 

23 мая в Ярославле пройдёт дистанционный кастинг конкурса «Мисс Офис — 2020». На него заявились красотки, работающие в офисах местных компаний и успевшие подать заявку до 14 мая. Это 21 девушка возрастом от 21 до 34 лет. Все они поборются за то, чтобы пройти в полуфинал, а затем в финал, где обладательницу главного титула ждёт приз в два миллиона рублей. А всех финалисток призы: ювелирные украшения, дизайнерские наряды, образовательные курсы, косметические наборы.

Информационный партнер — портал 76.RU — предлагает читателям выбрать свою претендентку на победу. Голосуй за понравившуюся девушку. Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победителем по версии читателей 76.RU и получит приятный приз от редакции издания.

Татьяна Данилова, 31 год. Работает инженером&nbsp;

Татьяна Данилова, 31 год. Работает инженером 

Жанна Звонарёва, 29 лет. Работает заместителем начальника отдела фармакологических исследований

Жанна Звонарёва, 29 лет. Работает заместителем начальника отдела фармакологических исследований

Александра Камкина, 20 лет. Работает администратором в студии звукозаписи

Александра Камкина, 20 лет. Работает администратором в студии звукозаписи

Кристина Коваленко, 22 года. Работает руководителем по управлению персоналом&nbsp;

Кристина Коваленко, 22 года. Работает руководителем по управлению персоналом 

Ксения Кононенко, 32 года. Работает секретарем на птицефабрике&nbsp;

Ксения Кононенко, 32 года. Работает секретарем на птицефабрике 

Мария Корчагина, 24 года. Экономист-бухгалтер

Мария Корчагина, 24 года. Экономист-бухгалтер

Анастасия Косенкова, 33 года. Главный дизайнер

Анастасия Косенкова, 33 года. Главный дизайнер

Ульяна Кочегарова, 21 год. Работает приемосдатчиком груза и багажа

Ульяна Кочегарова, 21 год. Работает приемосдатчиком груза и багажа

Валерия Кочина, 24 года. Работает помощником руководителя в производственной компании

Валерия Кочина, 24 года. Работает помощником руководителя в производственной компании

Мария Лапина, 21 год. Офис-менеджер

Мария Лапина, 21 год. Офис-менеджер

Малахова Дарья, 34 года. Старший менеджер

Малахова Дарья, 34 года. Старший менеджер

Манджиева Лиана, 33 года. Event&amp;Marketing Manager

Манджиева Лиана, 33 года. Event&Marketing Manager

Мишарина Дарья, 31 год. Управляющая&nbsp;

Мишарина Дарья, 31 год. Управляющая 

Анжелика Молева, 27 лет. Директор ИП

Анжелика Молева, 27 лет. Директор ИП

Юлия Моськина, 27 лет. Ведущий менеджер по работе с клиентами

Юлия Моськина, 27 лет. Ведущий менеджер по работе с клиентами

Варвара Огнева, 28 лет. Руководитель проектов

Варвара Огнева, 28 лет. Руководитель проектов

Виталия Преснякова, 25 лет. Главный специалист по операционному обслуживанию&nbsp;

Виталия Преснякова, 25 лет. Главный специалист по операционному обслуживанию 

Кристина Сахарова, 26 лет. Специалист в горнодобывающей компании

Кристина Сахарова, 26 лет. Специалист в горнодобывающей компании

Ольга Тисляковская, 29 лет. Главный персональный менеджер&nbsp;

Ольга Тисляковская, 29 лет. Главный персональный менеджер 

Татьяна Уханова, 26 лет. Государственный налоговый инспектор

Татьяна Уханова, 26 лет. Государственный налоговый инспектор

Виктория Шабанова, 23 года. Федеральный менеджер

Виктория Шабанова, 23 года. Федеральный менеджер

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    "Мисс Офис - 2020"Конкурс красоты
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