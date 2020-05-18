Борются за два миллиона: выбираем самую красивую «Мисс Офис — 2020»

23 мая в Ярославле пройдёт дистанционный кастинг конкурса «Мисс Офис — 2020». На него заявились красотки, работающие в офисах местных компаний и успевшие подать заявку до 14 мая. Это 21 девушка возрастом от 21 до 34 лет. Все они поборются за то, чтобы пройти в полуфинал, а затем в финал, где обладательницу главного титула ждёт приз в два миллиона рублей. А всех финалисток призы: ювелирные украшения, дизайнерские наряды, образовательные курсы, косметические наборы.

Информационный партнер — портал 76.RU — предлагает читателям выбрать свою претендентку на победу. Голосуй за понравившуюся девушку. Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победителем по версии читателей 76.RU и получит приятный приз от редакции издания.

