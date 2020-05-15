В Ярославской области потратят почти 9 миллиардов на ремонт дорог

Даже в эпоху эпидемии коронавируса в Ярославской области невозможно забыть об одной из главных проблем региона — дорогах. В соцсети Facebook в группе «Дороги Ярославля» ежедневно появляются фото и видео разбитых уличных покрытий. Например, 14 мая участница сообщества Марина Гордеева опубликовала кадры одной центральных улиц Ярославля — Максимова — с дырами на дороге. Ямы и выбоины на этом участке города давно являются головной болью водителей.
— Улица Максимова в Ярославле названа в честь А. Е. Максимова — Героя Советского Союза, — комментирует разбитую дорогу Марина Гордеева. — В год 75-летия Великой Победы мэрия Ярославля постаралась ничего не сделать.
Тем временем в Ярославской области на строительство и ремонт дорог в 2020 году собираются потратить 8,8 миллиарда рублей — такие цифры озвучили в правительстве.
— До конца сезона по всем программам планируем построить, реконструировать и отремонтировать около 310 километров дорог, — сообщил губернатор Дмитрий Миронов. — Мы уже сформировали заявку на ремонт
В Брагино начались работы на Мурманском проезде. Всю улицу протяженностью более 500 метров (от Труфанова до улицы Громова) планируют привести в должный вид в ближайшее время.
— На данном объекте пройдут работы по замене асфальтобетонного покрытия и бортового камня, ремонту тротуаров и горловин колодцев. Также здесь установят недостающие дорожные знаки и ограждения, — отметил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.
Также сегодня ремонт начался на Октябрьском мосту. Все работы планируют провести до конца недели, если погода не вмешается в планы дорожников.