В Ярославской области потратят почти 9 миллиардов на ремонт дорог

Тем временем в Ярославской области на строительство и ремонт дорог в 2020 году собираются потратить 8,8 миллиарда рублей — такие цифры озвучили в правительстве.



— До конца сезона по всем программам планируем построить, реконструировать и отремонтировать около 310 километров дорог, — сообщил губернатор Дмитрий Миронов. — Мы уже сформировали заявку на ремонт 1153 погонных метров. Наиболее крупные объекты, которые включили в нее, — это мосты через Волгу в Рыбинске, Сога и Согожа в Пошехонье на автодороге Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец.



В Брагино начались работы на Мурманском проезде. Всю улицу протяженностью более 500 метров (от Труфанова до улицы Громова) планируют привести в должный вид в ближайшее время.

— На данном объекте пройдут работы по замене асфальтобетонного покрытия и бортового камня, ремонту тротуаров и горловин колодцев. Также здесь установят недостающие дорожные знаки и ограждения, — отметил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Также сегодня ремонт начался на Октябрьском мосту. Все работы планируют провести до конца недели, если погода не вмешается в планы дорожников.