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Если погода не подведёт, то работы выполнят в срок, — уверяет мэрия Ярославля

Если погода не подведёт, то работы выполнят в срок, — уверяет мэрия Ярославля

В Ярославле ремонтируют Октябрьский мост через Волгу. Работы планировали начать делать ещё 12 мая, но дату несколько раз переносили. Как долго продлятся работы, неизвестно. В мэрии уверяют, если погода не подведёт, то отремонтируют за несколько дней.

— Сейчас идёт фрезерование объекта, — пояснил руководитель пресс-службы мэрии Ярославля Дмитрий Батманов. — Планируем закончить ремонтные работы до конца недели, но всё будет зависеть от погоды.

О том, что Октябрьский мост планируют перекрыть в понедельник, стало известно в прошедшие выходные. Власти сообщили, что после фрезеровки там во время работ уложат выравнивающий и верхний слои асфальта.

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