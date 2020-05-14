В Ярославле ремонтируют Октябрьский мост через Волгу. Работы планировали начать делать ещё 12 мая, но дату несколько раз переносили. Как долго продлятся работы, неизвестно. В мэрии уверяют, если погода не подведёт, то отремонтируют за несколько дней.



— Сейчас идёт фрезерование объекта, — пояснил руководитель пресс-службы мэрии Ярославля Дмитрий Батманов. — Планируем закончить ремонтные работы до конца недели, но всё будет зависеть от погоды.



О том, что Октябрьский мост планируют перекрыть в понедельник, стало известно в прошедшие выходные. Власти сообщили, что после фрезеровки там во время работ уложат выравнивающий и верхний слои асфальта.

