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О летчике, который в июне 1943 года ценой своей жизни оборонял Ярославль от немецкой авиации, рассказали в клубе «Ярославский авиатор».
Талантливый летчик
Серёжа Пичугин родился в 1922 году в подмосковном селе Матвейково. В семье был пятым, младшим сыном. В школе учился хорошо, но по воле судьбы ее пришлось бросить и пойти учеником электромонтера на один из московских заводов. Не отрываясь от производства, Сергей успешно закончил клуб Осоавиахима. После окончания обучения в числе лучших был направлен во 2-ю Борисоглебскую военную авиационную школу летчиков имени Чкалова.
Главный подвиг
С января 1941 года Сергей служил в составе 439-го истребительного авиационного полка. В период с июля по август 1942 года полк вел напряженную борьбу с немецкой авиацией в районе Сталинграда. Участвовал в разведке и штурмовке наземных целей. За август 1942 года летчики 439-го полка совершили 214 вылетов, провели 14 боев.
В ноябре 1942 года полк Сергея вошел в состав 147-го истребительного авиационного полка Рыбинско-Ярославского района ПВО. Именно тут, над ярославской землей, Сергей Пичугин совершил свой главный подвиг.
Ночью с 20 на 21 июня 1943 года Сергей оборонял город от вражеской авиации, намеревавшейся провести бомбардировку шинного завода. На своем самолете Сергей преследовал немецкий бомбардировщик, сумев подбить его. Летчик вермахта пытался скрыться, но Сергей продолжал стрельбу. После того, как патроны закончились, советский летчик принял решение идти на таран. Благодаря этому Сергей Пичугин смог уничтожить бомбардировщик.
На высоте 200 метров Сергей покинул неисправный самолет, но высота была слишком мала и парашют не успел раскрыться. Летчик разбился.
Посмертно Сергея Пичугина наградили орденом Ленина. Похоронили героя с воинскими почестями на Туговой горе в Ярсолавле. Надпись на мемориальной табличке гласит: «Пичугину С. С. — герою ночного тарана над Ярославлем». На малой родине летчика, в селе Матвейково, также установлен памятник.
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