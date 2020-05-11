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О летчике, который в июне 1943 года ценой своей жизни оборонял Ярославль от немецкой авиации, рассказали в клубе «Ярославский авиатор».

Талантливый летчик

Серёжа Пичугин родился в 1922 году в подмосковном селе Матвейково. В семье был пятым, младшим сыном. В школе учился хорошо, но по воле судьбы ее пришлось бросить и пойти учеником электромонтера на один из московских заводов. Не отрываясь от производства, Сергей успешно закончил клуб Осоавиахима. После окончания обучения в числе лучших был направлен во 2-ю Борисоглебскую военную авиационную школу летчиков имени Чкалова.

