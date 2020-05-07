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«Приём остановлен»: в Рыбинске у пациента онкологического отделения больницы нашли коронавирус

Онкологическим больным продолжают оказывать помощь в отделении дневного стационара

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У всех, кто контактировал с заболевшим, взяты анализы на коронавирус

У всех, кто контактировал с заболевшим, взяты анализы на коронавирус

В Рыбинске онкологическое отделение больницы № 1 приостановило приём пациентов. У одного из больных тест на коронавирус дал положительный результат.

— Пациент был изолирован, а сейчас проходит курс лечения на дому в режиме самоизоляции. Выявлены все контактные лица, — сообщили в оперативном штабе по коронавирусу в Ярославской области. — Отделение переведено в статус обсервационного, в нем сейчас находятся 6 пациентов и 5 сотрудников.

Онкологических больных продолжают лечить в отделении дневного стационара.

По данным на 7 мая в Ярославской области коронавирус подтвердился у 55 человек. С начала эпидемии в регионе заболели 935 человек.

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коронавирусОнкологияЯрославская область
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