«Приём остановлен»: в Рыбинске у пациента онкологического отделения больницы нашли коронавирус

В Рыбинске онкологическое отделение больницы № 1 приостановило приём пациентов. У одного из больных тест на коронавирус дал положительный результат.



— Пациент был изолирован, а сейчас проходит курс лечения на дому в режиме самоизоляции. Выявлены все контактные лица, — сообщили в оперативном штабе по коронавирусу в Ярославской области. — Отделение переведено в статус обсервационного, в нем сейчас находятся 6 пациентов и 5 сотрудников.



Онкологических больных продолжают лечить в отделении дневного стационара.

