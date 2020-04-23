Палатка, установленная 20 апреля на территории госпиталя военных ветеранов в Ярославле, улетела. Порывистый ветер, о котором предупреждали в региональном МЧС, не оставил от нее и следа.
— Сильными порывами ветра сорвало с места и опрокинуло палатку, предназначенную для переодевания медицинских работников скорой помощи, — написал на свой страничке в Фейсбуке депутат Дмитрий Волончунас. — По инициативе депутатов областной думы и муниципалитета города Ярославля решили помочь нашим врачам.
В подтверждение своих слов чиновник прикрепил к посту фотографию строительного вагончика, обшитого металлическим профлистом.
— Решили и сделали! — подытожил Дмитрий Волончунас.
Информации о том, не сдуло ли ветром грязные средства индивидуальной защиты, в посте не было.
Напомним, госпиталь военных ветеранов полностью переоборудован под больных коронавирусом. В Ярославской области четыре человека с коронавирусом и его симптомами находится на аппаратах ИВЛ, два из них — в крайне тяжелом состоянии.