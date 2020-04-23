Палатка, установленная 20 апреля на территории госпиталя военных ветеранов в Ярославле, улетела. Порывистый ветер, о котором предупреждали в региональном МЧС, не оставил от нее и следа.



— Сильными порывами ветра сорвало с места и опрокинуло палатку, предназначенную для переодевания медицинских работников скорой помощи, — написал на свой страничке в Фейсбуке депутат Дмитрий Волончунас. — По инициативе депутатов областной думы и муниципалитета города Ярославля решили помочь нашим врачам.

В подтверждение своих слов чиновник прикрепил к посту фотографию строительного вагончика, обшитого металлическим профлистом.