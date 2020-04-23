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Теперь врачи скорой будут переодеваться в вагончике

Теперь врачи скорой будут переодеваться в вагончике

Палатка, установленная 20 апреля на территории госпиталя военных ветеранов в Ярославле, улетела. Порывистый ветер, о котором предупреждали в региональном МЧС, не оставил от нее и следа.

— Сильными порывами ветра сорвало с места и опрокинуло палатку, предназначенную для переодевания медицинских работников скорой помощи, — написал на свой страничке в Фейсбуке депутат Дмитрий Волончунас. — По инициативе депутатов областной думы и муниципалитета города Ярославля решили помочь нашим врачам.

В подтверждение своих слов чиновник прикрепил к посту фотографию строительного вагончика, обшитого металлическим профлистом.

— Решили и сделали! — подытожил Дмитрий Волончунас.

Информации о том, не сдуло ли ветром грязные средства индивидуальной защиты, в посте не было.

Напомним, госпиталь военных ветеранов полностью переоборудован под больных коронавирусом. В Ярославской области четыре человека с коронавирусом и его симптомами находится на аппаратах ИВЛ, два из них — в крайне тяжелом состоянии.

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дезинфекциякоронавирус в Ярославле
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