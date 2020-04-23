Электронные пропуска для Ярославской области: как это работает

Те, у кого есть учетная запись на госуслугах, для получения разовых пропусков могут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». В приложении можно выбрать причину выхода, указать конечное место назначения, выбрав его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить цифровой пропуск, который действует определенное время. Для проверки пропусков используется специальное мобильное приложение. Важно, что цифровой пропуск действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.



— В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа — Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области, — сказано в официальной информации ведомства. — Также со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Что означает инициатива Минкомсвязи конкретно для Ярославской области, мы уточняем у региональных властей. На данный момент в регионе нет карантина, действует режим повышенной готовности, рекомендована самоизоляция.