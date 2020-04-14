«Список членов представительный»: что такое оперативный штаб по коронавирусу и кто в него входит

Ежедневно в России и в регионах оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции сообщает статистику по заболеваемости COVID-19, вводит карантинные и изоляционные режимы и принимает другие решения. Многие следят за деятельностью штаба, но не все до конца понимали, кто эти люди, которые за всех принимают столь важные во время эпидемии решения.



На вопрос о том, кто вошёл в оперативный штаб, ответил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов:



— Список членов штаба достаточно представительный — это руководство регионального правительства, директора практически всех департаментов, главы Роспотребнадзора, Росздравнадзора, представители МЧС, полиции, прокуратуры и другие. Это все, от кого зависит жизнеобеспечение и благополучие региона.

