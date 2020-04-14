«Список членов представительный»: что такое оперативный штаб по коронавирусу и кто в него входит

Ежедневно в России и в регионах оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции сообщает статистику по заболеваемости COVID-19, вводит карантинные и изоляционные режимы и принимает другие решения. Многие следят за деятельностью штаба, но не все до конца понимали, кто эти люди, которые за всех принимают столь важные во время эпидемии решения.
На вопрос о том, кто вошёл в оперативный штаб, ответил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов:
— Список членов штаба достаточно представительный — это руководство регионального правительства, директора практически всех департаментов, главы Роспотребнадзора, Росздравнадзора, представители МЧС, полиции, прокуратуры и другие. Это все, от кого зависит жизнеобеспечение и благополучие региона.
По данным на 13 апреля, в Ярославской области официально выявлено 27 случаев заболевания коронавирусом. 6 человек полностью вылечились и 21 продолжает проходить курс лечения. Вся актуальная на сегодняшний день информация по распространению COVID-19 — в онлайн-трансляции.