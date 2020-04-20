Власти рассказали о зараженной коронавирусом женщине из Борка. Её родные сомневаются в диагнозе

Однако родные и знакомые семьи говорят, что до сих пор не получили подтверждения озвученному диагнозу.



— Она в конце февраля-начале марта проходила лечение в Москве. Сейчас она приболела — у нее температура — 38 градусов и слабость. Больше никаких симптомов не было. Её увезли с подозрением на коронавирус. В четверг сделали тест, в пятницу сделали тест её внуку. Сегодня ее родные позвонили узнать результат. Им сказали, что тесты отправили на проверку только в субботу, так что результаты будут не раньше среды, — рассказал знакомый семьи.



Никаких справок и прочих документов, которые бы подтверждали диагноз у женщины, семье не выдавали. Сейчас родные пытаются выяснить, не произошло ли какой-то путаницы на каком-то этапе передачи информации о зараженных.



Напомним, на 20 апреля в Ярославской области зафиксировано 144 случая заражения коронавирусом. За сутки количество новых больных превысило все прошлые показатели — 27 человек.