Власти рассказали о зараженной коронавирусом женщине из Борка. Её родные сомневаются в диагнозе

Власти заявили о том, что в выходные был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом в Некоузском районе Ярославской области.
— В нашем районе зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусной инфекции. С подтверждённым диагнозом в больницу доставлена пожилая жительница посёлка Борок. Сейчас она госпитализирована в инфекционную больницу Рыбинска. Круг контактировавших с ней лиц установлен. Все находятся в режиме изоляции, признаков заболевания нет, необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, в том числе дезинфекция дома и территории, где она проживает, проведены, — сообщил глава Некоузского района Григорий Петров на своей страничке в соцсетях.
Однако родные и знакомые семьи говорят, что до сих пор не получили подтверждения озвученному диагнозу.
— Она в конце февраля-начале марта проходила лечение в Москве. Сейчас она приболела — у нее температура — 38 градусов и слабость. Больше никаких симптомов не было. Её увезли с подозрением на коронавирус. В четверг сделали тест, в пятницу сделали тест её внуку. Сегодня ее родные позвонили узнать результат. Им сказали, что тесты отправили на проверку только в субботу, так что результаты будут не раньше среды, — рассказал знакомый семьи.
Никаких справок и прочих документов, которые бы подтверждали диагноз у женщины, семье не выдавали. Сейчас родные пытаются выяснить, не произошло ли какой-то путаницы на каком-то этапе передачи информации о зараженных.
Напомним, на 20 апреля в Ярославской области зафиксировано 144 случая заражения коронавирусом. За сутки количество новых больных превысило все прошлые показатели — 27 человек.