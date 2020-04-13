Туристы из Ярославля попали в ловушку, отправившись в отпуск на Занзибар — архипелаг островов в Индийском океане, расположенный напротив Танзании — страны на востоке Африки. Муж и жена купили тур с 18 по 28 марта, но из-за пандемии коронавирусной инфекции в мире отменили их обратный рейс, так как страны начали закрывать границы. Кстати, Россия, по решению председателя правительства Михаила Мишустина, объявила о закрытии границ с 30 марта.
Уже 2,5 недели ярославцы живут в лачуге, за которую платят 20 долларов в сутки, и испытывают проблемы с питанием. Екатерина вышла на связь и рассказала о том, что происходит с ними сейчас.
«Отели закрыты, в магазинах только чипсы»
— Все отели и магазины на острове закрыты, регулярно отключают электричество. Начался сезон дождей, прививок от инфекционных заболеваний ни у кого нет, т.к. мы не планировали, что наше пребывание затянется здесь на столько! Местные жители ведут себя достаточно агрессивно по отношению к нам. На острове остались только россияне, всех остальных туристов вывезли, — рассказала Екатерина Королькова, застрявшая с мужем на острове в океане. — На острове Занзибар нет официально подтвержденных заболевших. Местные жители считают, что мы являемся опасными и что болеют только «белые», поэтому прогоняют нас и кричат вслед «корона!». Мы нашли гостевой дом за разумную цену и покинули отель. Предварительно назначенный на 1 апреля вывозной рейс не состоялся.
Практически все магазины закрыты. Есть два маленьких продуктовых магазина, но до них дойти надо и там только чипсы и снеки по неразумной для нас цене. А для того чтобы купить еду необходимо идти в местную деревню. Ну и соответственно встаёт вопрос с безопасностью. У нас элементарно не осталось средств к существованию, мы находимся на острове в антисанитарных условиях, без жизненно необходимых лекарств.
«Вывозят только москвичей»
— Мы обратились за помощью к консулу РФ в Танзании Фарафонову Роману Витальевичу. Нам должны были оказать материальную помощь, но мы её не получили. Сегодня написали письмо нашему губернатору с просьбой о содействии в вывозе, так как на вывозные рейсы сажают только жителей Москвы и Московской области! Соответственно шансы попасть на рейс, который пока непонятно когда состоится, у нас минимальны.
Мы видим, какие гневные комментарии оставляют люди под нашими публикациями в Инстаграм. Но ведь вы должны понимать, что мы опасности никакой не представляем. По возвращению на Родину нас ждёт обсервация (заточение) на протяжении двух недель!
У нас дома маленькие дети, родные и близкие. Очень просим помощи! Мы готовы оплатить нашу доставку транспортом до места проживания в Ярославле, где сможем пройти карантин.
Вмешаться в ситуацию обещал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. Редакция 76.RU ждёт комментарий от омбудсмена о том, что делать людям в их ситуации. В похожей истории оказалась ярославна в Японии, она рассказала, что на самолётах вывозят только москвичей.