— Все отели и магазины на острове закрыты, регулярно отключают электричество. Начался сезон дождей, прививок от инфекционных заболеваний ни у кого нет, т.к. мы не планировали, что наше пребывание затянется здесь на столько! Местные жители ведут себя достаточно агрессивно по отношению к нам. На острове остались только россияне, всех остальных туристов вывезли, — рассказала Екатерина Королькова, застрявшая с мужем на острове в океане. — На острове Занзибар нет официально подтвержденных заболевших. Местные жители считают, что мы являемся опасными и что болеют только «белые», поэтому прогоняют нас и кричат вслед «корона!». Мы нашли гостевой дом за разумную цену и покинули отель. Предварительно назначенный на 1 апреля вывозной рейс не состоялся.

Практически все магазины закрыты. Есть два маленьких продуктовых магазина, но до них дойти надо и там только чипсы и снеки по неразумной для нас цене. А для того чтобы купить еду необходимо идти в местную деревню. Ну и соответственно встаёт вопрос с безопасностью. У нас элементарно не осталось средств к существованию, мы находимся на острове в антисанитарных условиях, без жизненно необходимых лекарств.