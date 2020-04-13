«Вывозят только москвичей, я рыдаю»: девушка из Переславля не может уехать домой из Японии

Жительница Ярославской области Мирослава Логинова не может вернуться в родной Переславль из Японии из-за коронавируса. Девушка находилась там по туристической визе с 22 марта. Билеты обратно были куплены на 2 апреля. Но рейс отменили. Она пробовала поменять его на более ранние даты — 31 марта, 1 апреля. Но в эти дни все вылеты тоже уже оказались под запретом.



В статусе в сети «ВКонтакте» у Мирославы значится «Осталась в Японии на неопределённый срок. Эвакуации не предвидится».

— Я написала во все службы, заполнила все анкеты. Но ни отеля, ни материальной помощи, ни питания, ни рейсов домой, даже деньги за билет не вернули! Я нахожусь в Японии совсем одна. Мне некому помочь. И карты кредитные я не брала, ехала только с наличкой. Три дня жила в аэропорту. Потом поняла, что там опасно из-за коронавируса. Оставив багаж в камере хранения, поехала в парк. Одна японская женщина заметила, что я разрываю ростки бамбука и ем их, спросила, всё ли у меня хорошо. Я сказала, что нет, рассказала ей про ситуацию. Она пожалела меня и пустила к себе жить на чердак. До сих пор заботится обо мне. Но мне очень стыдно и неудобно, что я не могу ей заплатить за еду и проживание, — рассказала Мирослава.

