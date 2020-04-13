«Вывозят только москвичей, я рыдаю»: девушка из Переславля не может уехать домой из Японии

Жительница Ярославской области Мирослава Логинова не может вернуться в родной Переславль из Японии из-за коронавируса. Девушка находилась там по туристической визе с 22 марта. Билеты обратно были куплены на 2 апреля. Но рейс отменили. Она пробовала поменять его на более ранние даты — 31 марта, 1 апреля. Но в эти дни все вылеты тоже уже оказались под запретом.
В статусе в сети «ВКонтакте» у Мирославы значится «Осталась в Японии на неопределённый срок. Эвакуации не предвидится».
— Я написала во все службы, заполнила все анкеты. Но ни отеля, ни материальной помощи, ни питания, ни рейсов домой, даже деньги за билет не вернули! Я нахожусь в Японии совсем одна. Мне некому помочь. И карты кредитные я не брала, ехала только с наличкой. Три дня жила в аэропорту. Потом поняла, что там опасно из-за коронавируса. Оставив багаж в камере хранения, поехала в парк. Одна японская женщина заметила, что я разрываю ростки бамбука и ем их, спросила, всё ли у меня хорошо. Я сказала, что нет, рассказала ей про ситуацию. Она пожалела меня и пустила к себе жить на чердак. До сих пор заботится обо мне. Но мне очень стыдно и неудобно, что я не могу ей заплатить за еду и проживание, — рассказала Мирослава.
12 апреля из Токио был организован вылет в Россию. Правда, почему-то на борт самолета пустили только москвичей.
— Почему такая несправедливость? Или россияне — только москвичи теперь? Много людей с маленькими детьми и животными должны скитаться по хостелам или жить в аэропорту, — возмущена Мирослава. — Когда я узнала, что к полету допускаются только москвичи, рыдала два дня. Родители винят, что я поехала сюда. Я и сама уже пожалела. Но сейчас уже ничего не изменишь. Когда я уезжала, ни в Японии, ни в России не было коронавируса. По крайней мере, так говорили в моём турагентстве. Меня заверили, что я точно вернусь домой, меня никто не бросит в чужой стране. В итоге меня бросили!
В Японии сейчас более 6700 заболевших коронавирусом. На многих территориях введен режим чрезвычайной ситуации.
— Пустые прилавки в магазинах. Больше половины супермаркетов закрыто. Я старюсь из дома не выходить, только в магазин с Мисако-сан. Там, где мы живём, частные дома и мало людей. Общественным транспортом не пользуемся — ездим только на машине или ходим пешком. Всегда в масках. Во всех магазинах стоят дезинфекторы. Когда заходишь в магазин, дезинфицируешь руки. Тут все люди очень дисциплинированы — соблюдают самоизоляцию и носят маски. Говорят, что нужно приспосабливаться. Люди очень радушные и добрые. Все улыбаются и готовы помочь, несмотря на пандемию, — рассказала Мирослава.
Девушка говорит, что ей продлили визу на 90 дней. Она находится на постоянной связи с посольством России в Японии и «Аэрофлотом». Но что будет дальше, пока никто ей не может четко сказать.