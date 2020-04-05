В детских садах Ярославской области с понедельника, 6 апреля, откроют дежурные группы. Это сделают для того, чтобы родители могли выйти на работу.



— Принимать в такие группы будут только детей из семей, где оба родителя или единственный (если она неполная) работают в организациях, чья трудовая деятельность сейчас разрешена, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Прошу понять — для организации групп понадобится некоторое время. Поэтому обращаюсь к работодателям с просьбой пока не вызывать на работу сотрудников с маленькими детьми, а по возможности не привлекать их к работе совсем, чтобы минимизировать количество малышей в садах.

