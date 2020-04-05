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В детских садах Ярославской области с понедельника, 6 апреля, откроют дежурные группы. Это сделают для того, чтобы родители могли выйти на работу.

— Принимать в такие группы будут только детей из семей, где оба родителя или единственный (если она неполная) работают в организациях, чья трудовая деятельность сейчас разрешена, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Прошу понять — для организации групп понадобится некоторое время. Поэтому обращаюсь к работодателям с просьбой пока не вызывать на работу сотрудников с маленькими детьми, а по возможности не привлекать их к работе совсем, чтобы минимизировать количество малышей в садах.

В ближайшее время департамент образования области опубликует список телефонов, по которым можно заявить о необходимости присмотра за ребёнком и узнать все детали.

Выйти на работу смогут те, кто трудится в 55 крупнейших компаниях в Ярославской области, которым правительство разрешило возобновить производство.

— Особо подчеркну, что это своего рода «первый пакет» мер, направленных на сохранение экономики региона. Очень важно понять — насколько безболезненно с эпидемиологической точки зрения пройдет возобновление работы. Если опыт окажется успешным, мы непременно будем расширять категории отраслей и предприятий, начинающих работу, — добавил губернатор.

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детский сад в Ярославле
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