Свадьба во время пандемии: экс-участник «Дома-2» ярославец Александр Задойнов женился

Бывший участник телевизионного шоу «Дом-2» ярославец Александр Задойнов, переехавший в Сочи, женился. Свадьбу со своей избранницей Ксенией Александр запланировал в январе, когда ещё не было пандемии, но из-за коронавируса церемония оказалась под угрозой. За день до бракосочетания пара пришла к закрытым дверям загса.



— В России уже целую неделю карантин, — обратился Александр к своим подписчикам в соцсетях. — Вот как нам быть? У нас запланирована свадьба на 4 апреля с января месяца. Вот представляете, у всех в жизни сейчас какие-то сложности: кто-то работу потерял, кто-то дома сидит, но мы искали друг друга 35 лет. 35 лет я искал свою женщину, свою судьбу. И когда ты её нашёл, планируешь, чтобы приехали гости, родственники, чтобы они за тебя порадовались, чтобы этот праздник остался на всю жизнь, чтобы никогда в жизни о разводе не думать. Чтобы закрепить так хорошо. И что? Мы спланировали свадьбу, все проплатили, заказали ведущего, машину, платье Ксения своими ручонками сшила, я себе костюм подбирал три дня. И что? ЗАГС на карантине! Даже счастливые люди не могут расписаться!

